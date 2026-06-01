Cisco je blízko k uvedení univerzálního kvantového přepínače

Společnost Cisco představila univerzální kvantový přepínač, který umožňuje propojit kvantové počítače od různých výrobců. Zařízení je navrženo tak, aby dokázalo přenášet kvantové informace mezi systémy využívajícími odlišné technologie a způsoby kódování.
Novinka řeší jeden z klíčových problémů současného kvantového výpočetnictví. Jednotliví výrobci totiž používají různé fyzikální metody reprezentace kvantových stavů, což dosud výrazně komplikovalo vzájemnou komunikaci a vytváření rozsáhlejších kvantových sítí.
Přepínač funguje jako prostředník mezi různými kvantovými „jazyky“. Podporuje hlavní způsoby kódování kvantových informací, včetně polarizace světla, časových oken pulzů, frekvenčního kódování i přenosu prostřednictvím fyzické cesty fotonů.
Důležitým parametrem je fidelita přenosu přesahující 96 %, což znamená, že degradace kvality přenášené kvantové informace zůstává pod hranicí čtyř procent. Taková úroveň věrnosti je pro praktické využití kvantových sítí zásadní.
Významnou výhodou řešení je provoz při běžné pokojové teplotě. Na rozdíl od některých jiných kvantových technologií není potřeba kryogenní chlazení ani speciální laboratorní prostředí, což může výrazně snížit náklady na budoucí nasazení.
Zařízení je navíc kompatibilní se standardní optickou telekomunikační infrastrukturou. Pro přenos kvantových informací tak může využívat běžná optická vlákna, která dnes slouží pro klasický internetový provoz.
Univerzální kvantový přepínač je součástí širšího ekosystému pro budování kvantových sítí. Ten zahrnuje také kvantové čipy pro generování provázaných fotonů, nástroje pro orchestraci výpočtů mezi více kvantovými procesory a další software určený pro správu kvantové komunikace.
Podle společnosti může právě síťové propojení více menších kvantových počítačů představovat cestu k dosažení výkonu potřebného pro budoucí aplikace v oblasti vědy, průmyslu, zdravotnictví nebo finančních služeb.
Dostupnost a cena
Univerzální kvantový přepínač Cisco je zatím ve fázi výzkumného prototypu a komerčně dostupný není. Cisco aktuálně pokračuje v jeho vývoji a validaci dalších podporovaných způsobů kódování.
