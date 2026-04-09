Cisco představuje nový čip Silicon One G300 pro akceleraci AI sítí

- Výrobce: Cisco
- Více informací: https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2026/m02/cisco-announces-new-silicon-one-g300.html
Cisco rozšiřuje své portfolio síťových technologií o procesor Silicon One G300, který je navržen pro provoz vysoce výkonných AI infrastruktur. Novinka doplňuje širší sadu inovací zahrnujících hardware, optické technologie i nástroje pro správu, jejichž cílem je zefektivnit nasazení a řízení sítí napříč různými prostředími.
Rostoucí význam umělé inteligence klade vyšší nároky na síťovou infrastrukturu, zejména z hlediska přenosu dat, latence a spolehlivosti. Cisco proto přistupuje k návrhu sítí jako k integrálnímu prvku AI ekosystému, který má umožnit rozšíření AI technologií i mimo prostředí hyperscalerů do běžných podnikových nasazení.
Základem nové generace řešení je procesor Silicon One G300, určený pro přepínače s kapacitou až 102,4 Tb/s. Čip je optimalizován pro datová centra a AI provoz, kde zajišťuje vyšší výkon i efektivnější využití zdrojů. Bezpečnostní funkce jsou integrovány přímo na úrovni hardwaru, což umožňuje jejich uplatnění v reálném čase bez dodatečné zátěže systému.
Součástí návrhu je technologie Intelligent Collective Networking, která kombinuje sdílenou vyrovnávací paměť, pokročilé vyvažování zátěže a síťovou telemetrii. Díky tomu dokáže infrastruktura lépe reagovat na nárazové zatížení typické pro AI úlohy, minimalizovat ztráty paketů a zajistit stabilní přenos dat i při vysokém provozu.
Nový procesor je nasazen v zařízeních řad Cisco N9000 a Cisco 8000, která cílí na moderní datová centra. Tyto systémy využívají mimo jiné kapalinové chlazení a dosahují výrazného zlepšení energetické účinnosti. Současně Cisco představilo nové optické technologie, včetně modulů 1.6T OSFP a 800G LPO, které zvyšují propustnost a zároveň snižují energetickou náročnost přenosu dat.
Portfolio doplňují také procesory Silicon One P200 s nižší, ale stále vysokou propustností, určené pro škálovatelná nasazení v hyperscale prostředích a páteřních sítích. Tyto komponenty rozšiřují možnosti budování jednotné infrastruktury napříč datovými centry, podnikovými sítěmi i sítěmi poskytovatelů služeb.
Vedle hardwaru Cisco rozvíjí také platformu Nexus One, která sjednocuje správu sítí, výpočetních zdrojů i AI provozu. Platforma nabízí jednotnou správu, automatizační nástroje a otevřená API rozhraní pro flexibilní řízení infrastruktury napříč více lokalitami.
Důležitou součástí řešení je také integrace analytických nástrojů, včetně napojení na platformu Splunk. Ta umožňuje korelovat síťovou telemetrii s chováním AI aplikací a analyzovat data přímo v místě jejich vzniku, což je důležité zejména v prostředích s vysokými nároky na bezpečnost a ochranu dat.
Cisco tímto krokem rozšiřuje svou strategii zaměřenou na podporu AI infrastruktury, která kombinuje výkonný hardware, pokročilé síťové technologie a centralizovanou správu. Výsledkem je platforma, která má organizacím umožnit efektivně škálovat a bezpečně provozovat aplikace využívající umělou inteligenci.
Dostupnost a cena:
Nový procesor Cisco Silicon One G300 a související síťová řešení byly představeny na konferenci Cisco Live 2026. Konkrétní dostupnost jednotlivých zařízení a jejich ceny se liší podle konfigurace a cílového nasazení.
Zdroj: Cisco