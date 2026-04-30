Cisco rozšiřuje AgenticOps a přináší autonomní AI řízení IT infrastruktury

- Výrobce: Cisco
Cisco rozšiřuje svůj operační model AgenticOps, který je zaměřen na automatizaci a zjednodušení správy IT prostředí pomocí umělé inteligence. Nové funkce byly představeny na konferenci Cisco Live 2026 a reagují na rostoucí složitost infrastruktury způsobenou rozvojem cloudových služeb, aplikací a AI systémů.
AgenticOps využívá autonomní AI agenty, kteří analyzují telemetrická data a pomáhají IT týmům rychleji identifikovat a řešit problémy. Díky tomu lze výrazně zkrátit dobu potřebnou pro diagnostiku incidentů a optimalizaci výkonu infrastruktury, a to i v rozsáhlých prostředích.
Systém staví na kombinaci pokročilých AI technologií a sjednocených síťových dat, což umožňuje automatizovat řadu rutinních operací. IT týmy si přitom zachovávají kontrolu nad výsledky a mohou se více soustředit na strategické úkoly namísto reaktivního řešení problémů.
V oblasti provozu sítí přináší AgenticOps pokročilou analýzu problémů, která dokáže během minut identifikovat příčiny potíží a navrhnout odpovídající nápravná opatření. Systém také umožňuje vyhodnocovat dopady změn v síti a poskytuje přehledné zobrazení klíčových informací pro lepší orientaci.
Pro datová centra nabízí řešení inteligentní korelaci událostí a prediktivní analýzu provozu. Díky tomu mohou organizace optimalizovat výkon, lépe plánovat kapacity a zvyšovat efektivitu provozu i v prostředích s vysokou zátěží.
V oblasti bezpečnosti přináší AgenticOps nové možnosti správy firewallů. AI nástroje dokážou analyzovat pravidla, odhalovat duplicity nebo neaktivní záznamy a navrhovat úpravy, které lze aplikovat jediným kliknutím. Systém zároveň pomáhá identifikovat rizika a doporučuje opatření založená na principu Zero Trust.
Součástí novinek je také nástroj pro monitoring AI agentů, který sleduje jejich výkon, náklady i chování. Tento přístup poskytuje IT týmům lepší přehled o fungování AI systémů a pomáhá řešit rizika spojená s jejich nasazením, například chyby modelů nebo bezpečnostní hrozby.
Dostupnost a cena
Rozšířené funkce AgenticOps byly představeny na konferenci Cisco Live 2026.
Zdroj: Cisco