Claude bude mít infrastrukturu v Evropě, Anthropic a Amazon rozšiřují spolupráci

Společnosti Amazon a Anthropic oznámily výrazné prohloubení strategické spolupráce v oblasti umělé inteligence. Anthropic se zavázal v průběhu příštích deseti let investovat více než 100 miliard dolarů do technologií AWS, včetně současných i budoucích generací čipů Trainium – vlastních AI procesorů Amazonu – a desítek milionů jader Graviton (CPU procesorů Amazonu).
V rámci dohody si Anthropic zajistí až 5 gigawattů výpočetního výkonu pro trénování a provoz svých pokročilých AI modelů, včetně významné kapacity Trainium3, která má být spuštěna ještě letos. Spolupráce zahrnuje také rozšíření inferenční infrastruktury v Asii a Evropě, aby lépe pokryla rostoucí mezinárodní zákaznickou základnu Claude.
Amazon zároveň oznámil investici ve výši 5 miliard dolarů do Anthropic s možností vložit dalších až 20 miliard dolarů v budoucnu, vázaných na dosažení konkrétních obchodních milníků. To navazuje na předchozí investici Amazonu do Anthropic ve výši 8 miliard dolarů.
Společně byl spuštěn Project Rainier – jeden z největších výpočetních AI clusterů na světě, postavený z téměř půl milionu čipů Trainium2. V době spuštění šlo o největší AI výpočetní cluster na světě. Anthropic jej aktivně využívá k trénování a nasazování modelů Claude pro zákazníky po celém světě.
Zákazníci AWS nyní získají také přímý přístup k nativní konzoli Claude Platform přímo ze svého účtu AWS, bez nutnosti uzavírat další smlouvy nebo spravovat samostatné přihlašovací údaje. Řešení se integruje se stávajícími mechanismy řízení přístupu a monitorování AWS.
„Naše vlastní AI čipy nabízejí vysoký výkon při výrazně nižších nákladech, což se odráží v obrovském zájmu zákazníků," řekl Andy Jassy, generální ředitel Amazonu. „Závazek Anthropic provozovat své velké jazykové modely na AWS Trainium po příští desetiletí odráží pokrok, kterého jsme společně dosáhli v oblasti vlastních čipů."
„Naši uživatelé nám říkají, že Claude se stává stále nezbytnějším nástrojem jejich každodenní práce a my musíme budovat infrastrukturu, která udrží krok s rychle rostoucí poptávkou," dodal Dario Amodei, generální ředitel a spoluzakladatel Anthropic. „Spolupráce s Amazonem nám umožní pokračovat ve výzkumu AI a zároveň dodávat Claude našim zákazníkům, včetně více než 100 000 firem budujících na AWS."
Zdroj: AWS