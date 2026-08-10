CMF uvádí Clip Pro. První otevřená sluchátka nabídnou výdrž až 32,5 hodiny

- Výrobce: CMF, Nothing
- Cena: 79,95 € (česká cena bude oznámena později)
- Více informací: https://nothing.tech/
CMF rozšiřuje své portfolio audio produktů o model Clip Pro, který představuje první otevřená bezdrátová sluchátka značky. Novinka je určena uživatelům, kteří chtějí při poslechu hudby nebo telefonování zůstat v kontaktu se svým okolím. Výrobce ji cílí především na aktivní uživatele, kteří sluchátka využívají při cestování, sportu i během pracovního dne.
Otevřená konstrukce pro celodenní nošení
Clip Pro využívají nový tříbodový systém uchycení, který rozkládá tlak po celé ploše ucha a zvyšuje komfort při dlouhodobém nošení. Součástí konstrukce je pružný můstek C-bridge s titanovým jádrem, jenž se přizpůsobuje různým tvarům uší. Jedno sluchátko váží pouze 5,9 gramu, což má přispět k pohodlnému nošení i během celého dne.
Hi-Res Audio a výraznější basy
O reprodukci zvuku se stará 10,8mm dynamický měnič s duálním magnetem. Sluchátka podporují certifikaci Hi-Res Audio a kodeky LDAC, AAC a SBC. Výrobce doplnil také technologii Ultra Bass, která má kompenzovat přirozený úbytek basů typický pro otevřenou konstrukci a současně omezovat zkreslení při vyšších frekvencích.
Pro telefonování jsou Clip Pro vybavena čtyřmi HD mikrofony a technologií Clear Voice využívající snímač VPU. Ta má oddělovat hlas uživatele od okolního hluku i v rušném prostředí. Funkce Sound Seal pak omezuje únik zvuku do okolí při hovorech i přehrávání hudby a její chování lze upravit v aplikaci Nothing X.
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Smart Dial i fyzická tlačítka
Součástí nabíjecího pouzdra je otočný ovladač Smart Dial, který umožňuje regulovat hlasitost, ovládat přehrávání, přijímat hovory nebo spustit párování zařízení. Samotná sluchátka využívají fyzická tlačítka, která mají zajistit spolehlivé ovládání i při sportu nebo v rukavicích. Clip Pro budou dostupná v barevných variantách Dark Grey, Light Grey a Coral.
Výdrž přes 30 hodin a Bluetooth 5.4
Na jedno nabití vydrží sluchátka přehrávat hudbu až 10 hodin, s nabíjecím pouzdrem pak celková výdrž dosahuje 32,5 hodiny. Desetiminutové rychlé nabíjení poskytne až čtyři hodiny poslechu. Výbava dále zahrnuje Bluetooth 5.4, připojení ke dvěma zařízením současně, režim s nízkou latencí pro hraní her, podporu Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair, odolnost IP54 proti prachu a stříkající vodě i možnosti konfigurace prostřednictvím aplikace Nothing X.
Cena a dostupnost
Sluchátka CMF Clip Pro budou dostupná v barevných variantách Dark Grey, Light Grey a Coral za cenu 79,95 eur. Globální předobjednávky odstartují 1. září, první zákazníci je obdrží 7. září. Českou cenu výrobce zveřejní později.