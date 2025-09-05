Channeltrends  »  Novinky  »  ČMIS má za sebou rekordní rok s obratem přes 200 milionů korun

ČMIS má za sebou rekordní rok s obratem přes 200 milionů korun

Dnes
České firmy podle ČMIS čím dál častěji poptávají cloudové služby či pokročilá bezpečnostní řešení.

Technologická společnost ČMIS oznámila, že v červnu uzavřela poslední fiskální rok s rekordním obratem ve výši přes 200 milionů korun. To představuje třetinový nárůst oproti předchozímu roku, a to díky rozšiřování portfolia služeb. Za výsledkem stála především poptávka firem po cloudových službách.

Společnost zároveň rozšířila své portfolio o službu ransomware pohotovosti, kterou reaguje na rostoucí potřebu firem chránit se před kybernetickými hrozbami. Za růstem ČMIS stojí i rostoucí trend migrace firem z on-premise infrastruktury a veřejných cloudů, jako jsou AWS či Azure, do privátních cloudových řešení.

ČMIS souběžně s růstem posiluje tým, otevřela až dvacet nových pozic a hledá mimo jiné vývojáře, specialisty na kyberbezpečnost, solution architekty nebo obchodníky.

Hybridní cloud jako vhodná cesta

„Uplynulý rok se nesl v duchu ekonomického vystřízlivění – část firem přechází do veřejných cloudů (Azure, AWS či GCP), protože tuší, že pokud to neudělají, konkurence je brzy předběhne,“ říká Václav Svátek, generální ředitel ČMIS.

Pak jsou tu ale společnosti, které už mají s globálním cloudem zkušenost a začínají zjišťovat, že přestože je pohodlný, je složité ukočírovat v něm náklady,“ podotýká. „To vede k poměrně paradoxnímu jevu – zatímco některé podniky teprve plánují, že do cloudu vstoupí, jiné zvažují návrat k tradičnějším řešením.“

Podle Svátka je pro ně zlatou střední cestou právě hybridní cloud. Firmy navíc stále častěji hledají partnera, který poskytne českou podporu a provozuje lokální datacentrum. „Řada významných hráčů si uvědomila, že můžou správu IT infrastruktury nechat expertům a soustředit se na rozvoj vlastních služeb,“ dodává Svátek.

Služby v podobě auditů a testování

ČMIS uvádí, že v uplynulých dvanácti měsících zaznamenal rostoucí zájem o inovativní služby, jako je hybridní cloud, DevOps, zálohování a obnova dat nebo monitoring a podpora 24/7 s reakční dobou do 5 minut.

Bezpečnostní audity a pravidelné testování systémů jsou součástí prevence, která klientům zajišťuje spolehlivou ochranu proti hrozbám. ČMIS s více než 50 odborníky na IT infrastrukturu aktuálně spravuje přes 300 klientů.

V e-commerce sektoru je častá poptávka po testovacím a vývojovém prostředí, která umožňují bezpečně ověřovat nové technologie a přístupy před jejich nasazením do ostrého provozu. Vedle toho roste význam automatizace, která šetří práci zaměstnanců a pomáhá snižovat chybovost.

Čtvrtinu obratu pak tvoří služby spojené s produkty společnosti Microsoft. ČMIS je Direct Tier 1 Microsoft Cloud Solution Provider, díky přímému partnerství bez prostředníků tak poskytuje konkurenceschopné ceny na trhu pro předplatná Microsoft 365 a Azure a zprostředkovává expertní podporu přímo od inženýrů Microsoftu.

ČMIS pomáhá mít data pod zámkem

ČMIS v neposlední řadě evidoval v uplynulém fiskálním roce zvýšenou poptávku po svých službách, přičemž klíčovou roli hrají řešení pro zálohování s garancí obnovy dat s maximální ztrátou do 24 hodin.

Tento trend podle zástupců společnosti úzce souvisí s rostoucími hrozbami kyberútoků, které zdůrazňují potřebu ochrany dat. Počet kybernetických incidentů meziročně neustále roste.

„ČMIS v loňském roce pomohl firmám vyřešit více než 20 ransomware útoků, což podtrhuje, že téma kyberbezpečnosti je stále aktuální. Podle našich průzkumů až 92 % zakladatelů, CEO a CFO důvěřuje svým CIO a CTO a považuje ochranu firmy před ransomware útoky výhradně za jejich odpovědnost. Přitom řada z nich neví, jak v takových situacích postupovat,“ dodává Václav Svátek.

Cyber25

V reakci na rostoucí potřeby klientů rozšířil ČMIS v uplynulém roce svou nabídku o pokročilá bezpečnostní řešení od ochrany sítě po zálohování a zároveň nástroje pro školení zaměstnanců a prevenci lidských chyb.

Zdroj: ČMIS

