ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje datacentrum a kapacitu pro provoz

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Moderní datové centrum s řadami serverových racků, modře podsvícených, a digitální obrazovkou zobrazující 3D model mozku s nápisem „AI“, symbolizující pokročilou umělou inteligenci a výpočetní infrastrukturu.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
ČMIS rozšiřuje technologické zázemí tak, aby bylo připravené na další rozvoj služeb a postupné zaplnění kapacity v průběhu roku 2026.

Společnost ČMIS pokračuje v rozšiřování své infrastruktury a uvádí do provozu nový sál v datacentru TTC2. Tímto krokem a systematicky reaguje na zvyšující se nároky klientů na výkon, stabilitu a dostupnost služeb. Nový sál je v první fázi připraven na provoz 28 racků s celkovým příkonem 180 kW, vytížen je nyní zhruba z poloviny.

Součástí projektu je také posílení konektivity na 200 Gb/s a nasazení nové generace síťových prvků, které vytvářejí dostatečnou kapacitní rezervu pro další rozvoj. To znamená potenciál zdvojnásobení kapacity datacentra.

„Nové kapacity máme již nyní obsazené z 50 %,“ říká Václav Svátek, zakladatel a generální ředitel ČMIS. „Naši klienti dlouhodobě rostou a s tím rostou i nároky na jejich IT. Systémy musí být výkonnější, dostupné bez výpadků a provozně spolehlivé. Rozšíření datacentra je proto logický krok, jak jim dát prostředí, které zvládne dnešní provoz a zároveň je připravené na další roky.“

Dlouhodobý trend posiluje poptávka po AI

Zaplnění nové kapacity je plánováno postupně, s výhledem na průběh roku 2026, v návaznosti na reálnou poptávku klientů. Ti požadují spolehlivý a bezpečný provoz. „V ČMIS zajišťujeme provoz kritické infrastruktury a splňujeme tak přísné požadavky na bezpečnost, a to v souladu se směrnicemi NIS2 a DORA,“ vysvětluje Václav Svátek.

„Zároveň nabízíme produkční i testovací prostředí pro nejrůznější systémy, aplikace i trénink AI. V poslední době jsme například poskytli klientům čtyři grafické akcelerátory NVIDIA Tesla H200 s pamětí 141 GB,“ doplňuje.

AIT26

ČMIS plánuje kapacity infrastruktury s předstihem. Firma tím reaguje především na potřeby zákazníků, kteří provozují e-commerce platformy, ERP systémy, logistická řešení a další kritické aplikace. Rozšíření zároveň navazuje na dosavadní investice ČMIS do modernizace infrastruktury, pravidelné obměny hardwaru, automatizace provozu a posilování technického zázemí.

Zdroj: ČMIS 

Autor článku

