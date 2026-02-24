Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Co chceme od e-mailových AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Nová e-mailová upozornění na notebooku, komunikační zpráva o připojení ke globálním dopisům na pracovišti.
Autor: Shutterstock
Aktuální dotazování GFI Software odhalilo, že většina pracovníků tráví odpovídáním na rutinní poštu 30 až 60 minut denně.

Společnost GFI Software na základě dotazování mezi českými a slovenskými partnery a zákazníky zjistila, že e-mailoví asistenti postavení na umělé inteligenci mají potenciál významně zvýšit podnikovou efektivitu.

Z odpovědí vyplynulo, že 19 % respondentů tráví každý den odpovídáním na rutinní e-maily několik minut, 31 % dotázaných cca 30 minut, 39 % cca 1 hodinu a 11 % dotázaných 2 a více hodin.

Pokud by měli k dispozici osobního asistenta, 54 % respondentů by od něj uvítalo přípravu návrhů odpovědí, 44 % třídění pošty podle důležitosti, 42 % úsporu času na důležitou práci a 13 % automatické odeslání odpovědí bez kontroly.

Takovému osobnímu asistentovi (skutečnému člověku) by byli ochotni zaplatit měsíčně až 10 000 Kč (70 % dotázaných), až 25 000 Kč (18 %) a až 40 000 Kč (12 %). Pokud by tímto asistentem byla technologie AI, pak 53 % by bylo ochotno zaplatit měsíčně do 1 000 Kč, 28 % do 3 000 Kč a 2 % i více. Žádný poplatek za tuto službu by nechtělo platit 17 % dotázaných.

Zdroj: GFI Software

Zuzana Peroutková Bičíková

