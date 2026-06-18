Channeltrends  »  Novinky

Pásmo 26 GHz se otevírá: ČTÚ popisuje očekávané využití i regulaci provozu

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Jan Vaca, Internet Info
Otevření pásma 26 GHz má přinést rychlý rozvoj FWA, privátních kampusových sítí i průmyslových aplikací, říká pro Channeltrends tisková mluvčí ČTÚ Tereza Meravá. V rozhovoru popisuje první očekávané scénáře i technické limity.
ČTÚ zpřístupní pásmo 26 GHz. Těžit by měly firmy, kampusy i menší hráči Přečtěte si také:

ČTÚ zpřístupní pásmo 26 GHz. Těžit by měly firmy, kampusy i menší hráči

Jaké konkrétní scénáře využití pásma 26 GHz očekává ČTÚ jako první?

Provozní scénáře se dopředu těžko odhadují, nicméně očekáváme významný zájem o „pevný bezdrátový přístup“ (bez ohledu na technologii): to jsou sítě určené pro bezdrátový internet pro občany i podniky.

Jak budete řešit koordinaci a prevenci rušení v pásmu 26 GHz, kde se mají potkávat FWA, 5G i lokální kampusové projekty?

Tereza Meravá, tisková mluvčí ČTÚ

Tereza Meravá, tisková mluvčí ČTÚ

Autor: ČTÚ

Protože pevné sítě FWA mají jiné kmitočtové úseky, než mají mobilní 5G a lokální kampusové projekty, soustředí se koordinace na případy mezi FWA navzájem či 5G/kampusy navzájem. Koordinace bude v počáteční fázi konzervativnější, aby se předešlo rušení.

Pokud by se přesto sítě ovlivňovaly, mohou se uživatelé kmitočtů vzájemně kontaktovat a najít dohodu na případné úpravě parametrů nebo se samozřejmě obrátit na ČTÚ.

Jaké technické limity mmWave v českém prostředí považujete za nejzásadnější?

Například půjde zejména o vhodné vyvážení dostatečného počtu sítí a současně omezení rizika vzájemného rušení. Jde o koordinaci sítí v místech většího zájmu, kde k sobě jednotlivé sítě přiléhají geograficky a kmitočtově blízko a v určitých situacích se mohou vzájemně ovlivnit.

Jak velký zájem o pásmo 26 GHz evidujete ze strany menších regionálních operátorů a firem plánujících privátní sítě?

Podnikatelský sektor provedl řadu testů na technologiích a naznačil tak poměrně vysoký potenciál i zájem o sítě provozované i menšími provozovateli. Předpokládáme, že privátní sítě budou činit významný podíl mezi uživateli kmitočtů.

Obrazem: T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA Přečtěte si také:

Obrazem: T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA

Jaké kroky plánujte pro podporu rozvoje průmyslových a kampusových sítí, které jsou klíčové pro Průmysl 4.0 a automatizaci?

Kromě hlavního kroku, tj. otevření pásma pro kohokoliv, umožníme například instalovat uvnitř průmyslových hal sítě s více anténami na jediné individuální oprávnění a tím pádem za jeden poplatek. Již nyní sazby zohledňují požadavek dostupnosti pro široké spektrum hráčů na trhu.

Dále ve spolupráci s MPO chystáme od roku 2027 úpravu sazebníku ročních poplatků, aby poplatky přesněji zohledňovaly použité šířky rádiových kanálů.

Zdroj: ČTÚ, Channeltrends

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů