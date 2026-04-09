Darko Lopotar šéfuje Schneider Electric v Česku a na Slovensku

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Darko Lopotar, nový generální ředitel Schneider Electric pro Českou republiku a Slovensko.
Autor: Schneider Electric
Díky více než čtvrtstoletí zkušeností v rámci Schneider Electric přináší do nové funkce rozsáhlé znalosti regionálních trhů i strategického řízení.

Do čela společnosti Schneider Electric pro Českou republiku a Slovensko přichází od 1. dubna 2026 Darko Lopotar. Jeho hlavním úkolem je posílení značky na českém a slovenském trhu jako technologického partnera pro energie. Zaměří se mimo jiné na podporu obchodu a rozvoj partnerské sítě.

Darko Lopotar přichází do role generálního ředitele Schneider Electric pro ČR a SR z pozice viceprezidenta pro region střední a východní Evropy zodpovědného za energetické produkty. Na pozici střídá Pavla Bezuckého, který po více než třech letech ve funkci odchází za novou profesní výzvou.  

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Jeho hlavním úkolem bude navázat na dosavadní rozvoj společnosti v České republice a na Slovensku, posilovat postavení Schneider Electric v oblasti digitalizace energetiky, automatizace a udržitelných řešení a dále rozvíjet spolupráci se zákazníky i partnery.

„Těším se na spolupráci s týmy v České republice a na Slovensku. Oba trhy mají silnou průmyslovou tradici a velký potenciál pro inovace v oblasti digitalizace a energetické účinnosti,“ uvedl k jmenování Darko Lopotar, nový generální ředitel Schneider Electric pro Českou republiku a Slovensko.

Darko Lopotar působí ve společnosti Schneider Electric více než 26 let. Během této doby zastával řadu vedoucích pozic v oblasti obchodu, marketingu i generálního managementu. Působil mimo jiné jako generální ředitel pro Chorvatsko, Slovinsko a Bosnu a Hercegovinu a zastával viceprezidentské role napříč několika divizemi v rámci regionu jihovýchodní Evropy.

Zdroj: Schneider Electric

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

