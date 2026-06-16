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Dell představuje XPS 13, nejtenčí model řady s 2.5K dotykovým displejem

redakce
Dnes
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Dell XPS 13
Autor: Dell Technologies
Novinka s hmotností od jednoho kilogramu kombinuje kompaktní rozměry, dotykový displej s rozlišením 2.5K, dlouhou výdrž na baterii a moderní procesory Intel Core a Intel Core Ultra.
  • Výrobce: Dell Technologies
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD SYNNEX
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
  • Více informací: https://www.dell.com

Nový Dell XPS 13 je dosud nejtenčím a nejlehčím modelem řady XPS. Hliníkové šasi má tloušťku pouze 12,7 mm a hmotnost začíná na 1 kg, což z něj činí zařízení zaměřené na vysokou mobilitu. Notebook bude dostupný ve dvou barevných variantách označených jako Sky a Storm.

Základní konfigurace využívá procesor Intel Core 5 320 s šesti jádry a frekvencí až 4,6 GHz. Později bude nabídka rozšířena o varianty s procesorem Intel Core Ultra 7 355 s osmi jádry a frekvencí až 4,7 GHz. Vyšší konfigurace nabídnou výkon neuronální jednotky až 49 TOPS, díky čemuž splní požadavky platformy Copilot+ PC.

Notebook využívá paměti LPDDR5× s frekvencí 7467 MT/s. Modely s procesory Intel Core lze osadit až 16 GB operační paměti a SSD úložištěm o kapacitě až 512 GB. Konfigurace s procesory Intel Core Ultra podporují až 32 GB operační paměti v dual-channel režimu a SSD úložiště s kapacitou až 1 TB.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Dominantou zařízení je 13,4palcový dotykový InfinityEdge displej s rozlišením 2560 × 1600 bodů. Panel nabízí jas 500 nitů, kontrastní poměr 2000:1, podporu VESA DisplayHDR 400, Dolby Vision a pokrytí 100 % barevného prostoru DCI-P3. Variabilní obnovovací frekvence v rozsahu 30 až 120 Hz přispívá k plynulému zobrazení i efektivnějšímu využití energie.

Výrobce uvádí výdrž baterie až 17 hodin při streamování videa. Notebook je proto vhodný pro práci na cestách i celodenní používání bez nutnosti častého nabíjení. Oproti předchozím generacím se vracejí klasické funkční klávesy namísto dotykové lišty. Touchpad má nově jasně vyznačenou aktivní plochu a součástí výbavy je také podsvícená klávesnice, 2Mpx infračervená webkamera s podporou Windows Hello a čtyři reproduktory s technologií Dolby Atmos.

V oblasti konektivity nabízí modely s procesory Intel Core dvojici portů USB-C s podporou DisplayPort 2.1 a Power Delivery. Varianty s procesory Intel Core Ultra jsou vybaveny dvěma porty Thunderbolt 4. Nechybí ani bezdrátové připojení Intel Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0.

Dostupnost a cena

Notebook Dell XPS 13 bude na českém trhu dostupný v průběhu léta 2026. Výrobce zatím cenu jednotlivých konfigurací neoznámil.

Zdroj: Dell Technologies

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Autor článku

redakce

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