Dell přináší konferenční monitory Dell Pro P s USB-C hubem

- Výrobce: Dell Technologies
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
Společnost Dell Technologies uvádí na český trh nové konferenční monitory řady Dell Pro P, které integrují webkameru, mikrofony, reproduktory i dokovací funkce do jednoho zařízení. Modely P2426HEB, P2726DEB a P3426WEB doplňují varianty P2426HEV, P2726DEV a P3426WEV, jež nabízejí stejnou konektivitu a obraz, ale pouze s integrovanou kamerou bez audio výbavy.
Nová generace navazuje na předchozí modely a přináší vyšší obnovovací frekvenci, lepší kontrast a rozšířené funkce využívající umělou inteligenci. Kromě automatického rámování obrazu nově podporují i rozostření pozadí přímo v monitoru a pokročilé potlačení šumu pro čistší komunikaci.
Základem je kvalitní obraz díky IPS panelům s 99% pokrytím sRGB a kontrastním poměrem 1500:1. Monitory disponují certifikací TÜV Eye Comfort 4Star, technologií flicker-free a hardwarovým omezením modrého světla, což pomáhá snižovat únavu očí při dlouhodobé práci.
Jednotlivé modely pokrývají různé pracovní scénáře. P2426HEB nabízí 24" Full HD panel s frekvencí až 120 Hz, P2726DEB přidává 27" QHD rozlišení a P3426WEB přichází se zakřiveným 34" ultrawide displejem s poměrem stran 21:9.
Velkým benefitem je konektivita – jeden USB-C kabel zajišťuje přenos obrazu, dat i napájení notebooku až do 90 W. Monitory tak fungují jako plnohodnotný hub a eliminují potřebu externí dokovací stanice. Nechybí ani RJ45 port pro přímé připojení k síti, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 a řada USB portů pro připojení periferií.
Integrovaná 5MP webkamera využívá snímač Sony STARVIS a podporuje HDR i bezpečné přihlášení přes Windows Hello. U vybraných modelů ji doplňují dva 5W reproduktory a beamforming mikrofony s technologií AI Noise Cancellation, která potlačuje okolní hluk.
Monitory jsou navrženy s důrazem na ergonomii – nabízejí výškové nastavení, náklon, natočení a u menších modelů i pivot režim. Největší varianta navíc podporuje KVM a režimy Picture-in-Picture a Picture-by-Picture pro práci s více zařízeními současně.
Dostupnost:
Nové konferenční monitory Dell Pro P jsou dostupné na českém trhu od března 2026. Konkrétní ceny jednotlivých modelů se liší dle konfigurace a výbavy.
Zdroj: Dell Technologies