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Dell Pro Precision 5: Nová generace mobilních pracovních stanic přináší vyšší výkon i tenčí variantu 5S

redakce
Dnes
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Dell Pro Precision 5
Autor: Dell Technologies
Společnost Dell Technologies představila novou generaci mobilních pracovních stanic Dell Pro Precision 5 s 14" a 16" displejem. Novinky využívají procesory Intel Core Ultra Series 3, podporují platformu Copilot+ PC a profesionální grafické karty NVIDIA RTX PRO. Portfolio zároveň doplňuje nová řada Dell Pro Precision 5S, která nabízí vyšší mobilitu při zachování profesionálního výkonu.
  • Výrobce: Dell Technologies
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD SYNNEX
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
  • Více informací: https://www.dell.com

Nová řada Dell Pro Precision 5 je určena profesionálům pracujícím s grafickými aplikacemi, fotografiemi, CAD softwarem nebo dalšími náročnými pracovními úlohami. Notebooky jsou dostupné ve 14" a 16" provedení a lze je osadit až procesory Intel Core Ultra 9 s architekturou Panther Lake, které vedle vysokého výpočetního výkonu nabízejí také NPU s výkonem až 50 TOPS pro akceleraci AI úloh.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Notebooky podporují až 64 GB paměti LPCAMM LPDDR5× s rychlostí 8533 MT/s a SSD úložiště PCIe Gen5 s kapacitou až 2 TB. Pro graficky náročné aplikace jsou k dispozici dedikované grafické karty NVIDIA RTX PRO – u 14" modelu až RTX PRO 500 s 6 GB GDDR7, u 16" varianty až RTX PRO 2000 s 8 GB GDDR7.

Obě velikosti nabízejí několik variant displejů včetně dotykových panelů s rozlišením Full HD+ nebo QHD+. Vyšší konfigurace přidávají obnovovací frekvenci až 120 Hz, zatímco všechny displeje disponují jasem minimálně 400 nitů.

Dell Pro Precision 5

 Dell Pro Precision 5

Autor: Dell Technologies

Součástí nové nabídky je také řada Dell Pro Precision 5S, která představuje nejtenčí a nejlehčí mobilní pracovní stanice v historii společnosti Dell. Čtrnáctipalcový model začíná na hmotnosti 1,4 kg, šestnáctipalcová varianta pak na 1,9 kg. Notebooky lze konfigurovat s procesory Intel Core Ultra X9 nebo AMD Ryzen AI 9 HX PRO a využívají integrované grafiky Intel Arc Pro nebo Radeon 890M.

Také modely Precision 5S podporují až 64 GB operační paměti a SSD s kapacitou až 2 TB. Uživatelé mohou vybírat z několika variant displejů s rozlišením až QHD+, obnovovací frekvencí až 120 Hz a jasem až 500 nitů, nechybí ani dotykové Full HD+ panely.

Ve výbavě všech notebooků Dell Pro Precision 5 i 5S nechybí dvojice portů Thunderbolt 4, dva USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, gigabitový Ethernet RJ45 ani kombinovaný audio konektor. Díky široké konektivitě jsou pracovní stanice připraveny pro připojení externích monitorů i profesionálních periferií.

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Dostupnost a cena

Mobilní pracovní stanice Dell Pro Precision 5 a Dell Pro Precision 5S jsou již dostupné na českém trhu. Cena se liší podle zvolené konfigurace.

Zdroj: Dell Technologies

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redakce

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