Dell rozšiřuje řadu Pro Essential. Nové firemní desktopy podporují až čtyři monitory

- Výrobce: Dell Technologies
- Cena: zatím neznámá
- Více informací: https://www.dell.com/cs-cz
Dell Technologies rozšiřuje vstupní kategorii firemních počítačů o nové desktopy Dell Pro Essential. Podle zvolené platformy budou dostupné v kompaktním provedení Micro a větších variantách Slim a Tower. Výrobce je zaměřuje na každodenní firemní práci, přičemž vybrané konfigurace nabídnou také NPU pro lokální zpracování úloh spojených s umělou inteligencí.
AMD až s Ryzen 7 a Radeon 780M
Varianty s procesory AMD budou k dispozici ve všech třech velikostech. Nejvyšší konfigurace může využívat osmijádrový AMD Ryzen 7 260 s frekvencí až 5,1 GHz a integrovanou grafikou Radeon 780M. Podporováno je až 64 GB paměti DDR5 s rychlostí do 5 600 MT/s a úložiště s kapacitou až 1 TB. Nejmenší Micro přitom začíná na hmotnosti 1,1 kilogramu.
Intel nabídne až 20jádrový Core i7
Počítače s procesory Intel budou dostupné ve velikostech Slim a Tower. Vrcholem nabídky je 20jádrový Intel Core i7–14700 s frekvencí až 5,3 GHz. Operační paměť DDR5 může mít kapacitu od 8 do 64 GB a dvojice DIMM slotů umožňuje její pozdější rozšíření.
Intel varianty mohou být osazeny až 2TB SSD ve formátu M.2 2230 s rozhraním PCIe Gen3 NVMe a pamětmi QLC. Úložnou kapacitu lze dále rozšířit o 2TB pevný disk, pro jehož instalaci je však nutné dokoupit příslušnou pozici.
Až čtyři Full HD monitory
Dell se zaměřil také na konektivitu. Provedení Micro disponuje mimo jiné USB-C, HDMI 2.1, DisplayPortem 1.4 a gigabitovým Ethernetem. Varianty Slim a Tower mají celkem 8 USB portů a jejich součástí jsou rovněž HDMI 2.1, DisplayPort a gigabitový Ethernet.
Slim a Tower mohou prostřednictvím DisplayPortu a daisy chainingu obsluhovat až 4 Full HD monitory. Alternativou je připojení dvou 4K obrazovek pomocí kombinace HDMI 2.1 a DisplayPortu. Možnosti rozšíření doplňují PCIe sloty například pro instalaci síťových nebo zvukových karet.
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Snadnější servis a TPM 2.0
Firemnímu nasazení odpovídá konstrukce umožňující přístup ke komponentám bez použití nářadí. Odnímatelný boční panel má zjednodušit budoucí servis a rozšiřování konfigurace. Bezpečnostní výbavu doplňuje čip TPM 2.0, který slouží k ochraně dat, bezpečnému spouštění systému a práci se šifrovacími klíči.
Cena a dostupnost
Nové firemní desktopy Dell Pro Essential vstoupí do české distribuční sítě v září 2026. Konkrétní ceny jednotlivých konfigurací Dell Technologies v tiskovém oznámení neuvedl.
Zdroj: Dell Technologies