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Dell rozšiřuje řadu Pro Essential. Nové firemní desktopy podporují až čtyři monitory

redakce
Dnes
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Nové Dell Pro Essential
Autor: Dell Technologies
Nové Dell Pro Essential
Dell Technologies představil nové firemní desktopy řady Dell Pro Essential v provedeních Micro, Slim a Tower. Novinky nabídnou procesory AMD i Intel, až 64 GB operační paměti a u vybraných konfigurací také NPU pro lokální zpracování AI úloh.

Dell Technologies rozšiřuje vstupní kategorii firemních počítačů o nové desktopy Dell Pro Essential. Podle zvolené platformy budou dostupné v kompaktním provedení Micro a větších variantách Slim a Tower. Výrobce je zaměřuje na každodenní firemní práci, přičemž vybrané konfigurace nabídnou také NPU pro lokální zpracování úloh spojených s umělou inteligencí.

AMD až s Ryzen 7 a Radeon 780M

Varianty s procesory AMD budou k dispozici ve všech třech velikostech. Nejvyšší konfigurace může využívat osmijádrový AMD Ryzen 7 260 s frekvencí až 5,1 GHz a integrovanou grafikou Radeon 780M. Podporováno je až 64 GB paměti DDR5 s rychlostí do 5 600 MT/s a úložiště s kapacitou až 1 TB. Nejmenší Micro přitom začíná na hmotnosti 1,1 kilogramu.

Nové Dell Pro Essential

Nové Dell Pro Essential

Autor: Dell Technologies

Intel nabídne až 20jádrový Core i7

Počítače s procesory Intel budou dostupné ve velikostech Slim a Tower. Vrcholem nabídky je 20jádrový Intel Core i7–14700 s frekvencí až 5,3 GHz. Operační paměť DDR5 může mít kapacitu od 8 do 64 GB a dvojice DIMM slotů umožňuje její pozdější rozšíření.

Intel varianty mohou být osazeny až 2TB SSD ve formátu M.2 2230 s rozhraním PCIe Gen3 NVMe a pamětmi QLC. Úložnou kapacitu lze dále rozšířit o 2TB pevný disk, pro jehož instalaci je však nutné dokoupit příslušnou pozici.

Až čtyři Full HD monitory

Dell se zaměřil také na konektivitu. Provedení Micro disponuje mimo jiné USB-C, HDMI 2.1, DisplayPortem 1.4 a gigabitovým Ethernetem. Varianty Slim a Tower mají celkem 8 USB portů a jejich součástí jsou rovněž HDMI 2.1, DisplayPort a gigabitový Ethernet.

Slim a Tower mohou prostřednictvím DisplayPortu a daisy chainingu obsluhovat až 4 Full HD monitory. Alternativou je připojení dvou 4K obrazovek pomocí kombinace HDMI 2.1 a DisplayPortu. Možnosti rozšíření doplňují PCIe sloty například pro instalaci síťových nebo zvukových karet.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Snadnější servis a TPM 2.0

Firemnímu nasazení odpovídá konstrukce umožňující přístup ke komponentám bez použití nářadí. Odnímatelný boční panel má zjednodušit budoucí servis a rozšiřování konfigurace. Bezpečnostní výbavu doplňuje čip TPM 2.0, který slouží k ochraně dat, bezpečnému spouštění systému a práci se šifrovacími klíči.

Cena a dostupnost

Nové firemní desktopy Dell Pro Essential vstoupí do české distribuční sítě v září 2026. Konkrétní ceny jednotlivých konfigurací Dell Technologies v tiskovém oznámení neuvedl.

Zdroj: Dell Technologies

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Autor článku

redakce

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