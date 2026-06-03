Dell Technologies uvádí mobilní pracovní stanice Dell Pro Precision 7 14 a 16

- Výrobce: Dell Technologies
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
- Více informací: https://www.dell.com
Společnost Dell Technologies představila novou generaci mobilních pracovních stanic Dell Pro Precision 7. Modely Dell Pro Precision 7 14 a 16 rozšiřují nabídku mobilních pracovních stanic určených pro profesionální nasazení. Nová řada cílí na uživatele pracující s náročnými aplikacemi pro grafiku, design, 3D modelování, technické výpočty nebo umělou inteligenci, kteří vyžadují vysoký výkon i při práci mimo kancelář.
Oba modely využívají procesory Intel Core Ultra Series 3 s architekturou Panther Lake. Nejvyšší konfigurace nabízí procesor Intel Core Ultra 9 386H vPro se 16 jádry, frekvencí až 4,9 GHz a integrovanou jednotkou NPU s výkonem až 50 TOPS pro akceleraci AI úloh.
V oblasti grafického výkonu lze 14palcový model osadit profesionální kartou NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell s 8 GB paměti GDDR7. Větší 16palcová varianta podporuje až grafiku NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell s 12 GB paměti GDDR7. Vybrané konfigurace jsou vybaveny také integrovanými grafikami Intel Arc B390 nebo Intel Arc Pro B390.
Pracovní stanice podporují až 64 GB operační paměti LPDDR5× a SSD úložiště s kapacitou až 4 TB. Vybrané konfigurace jsou připraveny pro samošifrovací disky (SED Ready), což přispívá k vyšší ochraně podnikových dat.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Dell nabízí několik variant displejů. Model Dell Pro Precision 7 14 je dostupný s FHD+ panelem nebo dotykovým QHD+ tandem OLED displejem se 100% pokrytím barevného prostoru DCI-P3 a certifikací VESA DisplayHDR True Black 500. Uživatelé tak mohou zvolit konfiguraci podle požadavků na mobilitu nebo kvalitu obrazu.
Šestnáctipalcový model je možné vybavit FHD+ displejem se 120Hz obnovovací frekvencí nebo dotykovým 4K UHD+ tandem OLED panelem s certifikací VESA DisplayHDR True Black 1000. Všechny varianty využívají technologii Variable Refresh Rate, která synchronizuje obnovovací frekvenci s aktuálně zobrazovaným obsahem.
Výbava zahrnuje moderní konektivitu v podobě portů Thunderbolt 4 a Thunderbolt 5, slotů pro paměťové karty a HDMI 2.1 u většího modelu. Obě pracovní stanice jsou vybaveny také kombinovaným audio konektorem pro sluchátka a mikrofon.
Pro hybridní práci jsou notebooky vybaveny 8Mpx RGB IR kamerou, dvojicí mikrofonů, stereofonními reproduktory s podporou Dolby Atmos a bezdrátovou konektivitou Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0. Hmotnost začíná na 1,59 kg u 14palcového modelu a na 2,17 kg u 16palcové varianty.
Dostupnost a cena
Mobilní pracovní stanice Dell Pro Precision 7 14 a Dell Pro Precision 7 16 jsou již dostupné v prodejní síti.
Zdroj: Dell Technologies