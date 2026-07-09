Dell uvádí firemní notebooky Pro 5 s procesory Intel i AMD

- Výrobce: Dell Technologies
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
Řada Dell Pro 5 je určena pro firemní nasazení a nabízí široké možnosti konfigurace podle požadavků jednotlivých uživatelů. Notebooky jsou dostupné ve variantách s 14" a 16" displejem a lze je osadit více než dvaceti různými procesory Intel Core, Intel Core Ultra nebo AMD Ryzen AI PRO. Nejvýkonnější konfigurace podporují až 64 GB operační paměti a SSD úložiště s kapacitou až 2 TB.
Notebooky jsou navrženy s důrazem na dlouhodobou odolnost při každodenním používání. Konstrukce prochází testy nad rámec standardů MIL-STD, včetně pádových zkoušek, opakovaného otevírání víka nebo odolnosti proti polití klávesnice. Modulární USB-C porty lze v případě poškození vyměnit bez výměny celé základní desky a zařízení umožňují také snadnou výměnu baterie.
Součástí nabídky je několik variant displejů. Vedle klasických matných LCD panelů s rozlišením WUXGA nebo WQXGA jsou k dispozici také dotykové displeje a OLED varianty. Vybrané konfigurace podporují variabilní obnovovací frekvenci až 120 Hz, jas až 500 nitů, technologii ComfortView Plus pro omezení modrého světla nebo funkci Intelligent Privacy pro lepší ochranu zobrazovaného obsahu.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Notebooky lze vybavit až 8Mpx HDR webkamerou s infračerveným senzorem a podporou detekce přítomnosti. Zvuk zajišťují stereofonní reproduktory s technologií Cirrus Logic Smart Amp a dvojice mikrofonů s potlačením okolního hluku pro kvalitnější videokonference.
Výbava zahrnuje také moderní možnosti připojení. Podle konfigurace jsou notebooky vybaveny Wi-Fi 7 nebo Wi-Fi 6E, volitelným 4G LTE či 5G modemem s podporou eSIM a dvojicí portů Thunderbolt 4. Nechybí ani HDMI 2.1, USB 3.2, gigabitový Ethernet, kombinovaný audio konektor a u vybraných modelů čtečka Smart Card nebo slot pro nano SIM.
Nová generace přináší také přepracované chlazení s většími ventilátory a efektivnějším prouděním vzduchu, které pomáhá udržovat stabilní výkon při dlouhodobé zátěži. Dell zároveň rozšiřuje výbavu střední firemní řady o prvky známé z vyšších modelů, mezi které patří OLED displeje, úsporné mini LED podsvícení klávesnice nebo volitelná 8Mpx kamera.
Dostupnost
Notebooky Dell Pro 5 ve 14palcovém i 16palcovém provedení jsou již dostupné na českém trhu.
Zdroj: Dell Technologies