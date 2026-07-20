Dell uvádí PowerProtect DD3410. Nové zálohovací úložiště cílí na středně velké firmy

- Výrobce: Dell
- Cena: Na dotaz
- Více informací: https://www.dell.com/
Dell úložiště pro vyšší výkon bez virtualizace
Zařízení nabízí fyzickou kapacitu od 8 do 40 TB v kompaktním 2U provedení, kterou lze rozšiřovat po 4TB krocích. Díky deduplikaci dat v poměru až 50:1 dokáže chránit až 2 PB logických dat. Řešení podporuje technologii DD Boost a integraci s platformami Dell PowerStore a PowerMax i zálohovacími systémy Veeam, Commvault, PowerProtect Data Manager nebo NetWorker.
Nová architektura přináší více než dvojnásobnou propustnost při zálohování oproti modelu DD3300. Dell uvádí až 46× rychlejší obnovu dat a až 13× rychlejší funkci Instant Access, která umožňuje okamžitý přístup k uloženým datům bez nutnosti jejich kompletní obnovy.
Vícevrstvá ochrana záloh
Významnou roli hraje také bezpečnost. Technologie Retention Lock zajišťuje neměnnost (immutabilitu) záloh, které nelze odstranit, upravit ani zašifrovat ransomwarem. Novinkou je funkce Mass Deletion Protection, jež dokáže rozpoznat a zablokovat pokusy o hromadné mazání dat, které bývají typickým znakem probíhajícího kybernetického útoku.
Ochranu doplňují technologie Hardware Root of Trust a Secure Boot, které ověřují integritu systému ještě před jeho spuštěním. Veškerá komunikace je šifrována pomocí protokolu TLS 1.3 a zařízení lze propojit s řešením Dell Cyber Recovery, které vytváří fyzicky izolovanou kopii záloh mimo produkční síť.
Dell PowerProtect DD3410 je vybaven dvojicí osmijádrových procesorů Intel Xeon, 128 GB operační paměti DDR5 a SSD cache o kapacitě 1,92 TB pro rychlejší práci s metadaty. Data jsou ukládána na deset disků v konfiguraci RAID 6 a zařízení disponuje redundantními napájecími zdroji i technologií SDPM, která chrání obsah operační paměti při výpadku napájení.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Novinka je určena například pro pobočky bez lokální IT podpory, průmyslové provozy, retailové prodejny nebo prostředí s IoT zařízeními. V těchto scénářích funguje jako lokální zálohovací uzel, který díky deduplikaci minimalizuje objem dat přenášených do centrály nebo veřejného cloudu.
Podle ekonomické analýzy společnosti Omdia může portfolio Dell PowerProtect přinést až o 61 % nižší celkové náklady na ochranu dat během tří let ve srovnání s alternativními řešeními.
Cena a dostupnost
Dell Technologies uvedl PowerProtect Data Domain DD3410 na český trh. Výrobce doporučenou koncovou cenu nezveřejnil; zařízení je dostupné prostřednictvím obchodních partnerů Dell Technologies.
Zdroj: Dell Technologies