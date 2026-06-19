Dell uvádí PowerStore Elite: Nová generace all-flash úložišť s vyšším výkonem

- Výrobce: Dell Technologies
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
- Více informací: https://www.dell.com/
Nová generace úložišť Dell PowerStore Elite, označovaná také jako PowerStore Gen3, je postavena na nové hardwarové platformě a operačním systému PowerStoreOS 5.0. Oproti předchozí generaci výrobce uvádí až trojnásobný nárůst výkonu, propustnosti i hustoty ukládání dat, což má pomoci organizacím zvládat rostoucí nároky moderních datových center.
Jednou z hlavních novinek je vyšší efektivita ukládání dat. Dell garantuje poměr datové redukce 6:1, což znamená efektivnější využití dostupné kapacity díky pokročilé deduplikaci a hardwarově akcelerované kompresi. Firmy tak mohou uložit větší objem dat bez nutnosti výrazně navyšovat fyzickou kapacitu infrastruktury.
Platforma využívá moderní technologie DDR5 a sběrnici PCIe 5.0, které zvyšují interní propustnost systému. K dispozici je také podpora Fibre Channel připojení s rychlostí až 64 Gb/s včetně funkcí pro replikaci dat. Architektura je zároveň připravena na další rozvoj vysokorychlostních ethernetových sítí.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Nové šasi o velikosti 3U umožňuje osazení až 40 disků v jednom systému. Úložiště podporují jak TLC, tak QLC NVMe média a v nejvyšší konfiguraci modelu PowerStore 9500 lze dosáhnout efektivní kapacity až 5,8 PB při započtení deklarované datové redukce.
Součástí platformy je operační systém PowerStoreOS 5.0, který umožňuje začlenění nových systémů do stávajících prostředí. Podporována je funkce mixed-generation clustering, díky níž mohou organizace provozovat více generací úložišť v rámci jednotného prostředí a postupně rozšiřovat kapacitu nebo výkon bez nutnosti kompletní výměny infrastruktury.
PowerStore Elite je navržen jako sjednocená platforma pro blokové, souborové, virtualizační i kontejnerové pracovní zátěže. Díky tomu může jedno řešení obsluhovat více typů aplikací a datových služeb, což zjednodušuje správu a konsolidaci úložné infrastruktury.
Výrobce kladl důraz také na automatizaci a bezpečnost. Systém průběžně optimalizuje výkon a využití prostředků bez nutnosti rozsáhlých manuálních zásahů. Součástí jsou rovněž neměnné snapshoty, pokročilé bezpečnostní funkce a integrace technologie Dell Cyber Detect určené pro rychlejší detekci ransomwarových útoků a následnou obnovu dat.
Dostupnost a cena
Úložiště Dell PowerStore Elite ve verzích 1500, 5500 a 9500 budou dostupná od konce července 2026. Cenu výrobce zatím nezveřejnil.
Zdroj: Dell Technologies