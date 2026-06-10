Dell uvádí pracovní stanici Pro Precision 7 T1 s modulární konektivitou

- Výrobce: Dell Technologies
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
- Více informací: https://www.dell.com
Dell Pro Precision 7 T1 rozšiřuje nabídku profesionálních desktopových pracovních stanic řady Dell Pro Precision. Model je navržen pro firemní a profesionální nasazení, kde je důležitá kombinace výkonu, spolehlivosti a možnosti budoucího rozšíření. Součástí konceptu jsou také ISV certifikace, které zajišťují kompatibilitu a optimalizovaný výkon v profesionálních aplikacích.
Základem stanice jsou procesory Intel Core Ultra Series 2. Nejvyšší konfigurace využívá procesor Intel Core Ultra 9 285 s až 24 jádry, frekvencí až 5,6 GHz a tepelným výkonem 65 W. Systém lze osadit až 128 GB operační paměti DDR5, přičemž vybrané konfigurace podporují rychlost až 5600 MT/s.
Pro graficky náročné úlohy nabízí Dell Pro Precision 7 T1 profesionální grafické karty NVIDIA RTX. Aktuálně je k dispozici konfigurace s kartou NVIDIA RTX 2000 Ada vybavenou 16 GB paměti GDDR6. Do budoucna výrobce plánuje rozšíření nabídky také o modely NVIDIA RTX Pro 2000 Blackwell a RTX Pro 4000 Blackwell s vyšší kapacitou grafické paměti.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Pracovní stanice nabízí flexibilní možnosti ukládání dat. Systémové SSD může mít kapacitu až 2 TB a díky trojici slotů M.2 lze úložný prostor postupně rozšiřovat o další SSD disky. Současně je možné instalovat i klasický 3,5palcový pevný disk s kapacitou až 4 TB pro archivaci dat, zálohy nebo ukládání rozsáhlých projektů.
Významnou předností modelu je vysoká míra rozšiřitelnosti. K dispozici jsou čtyři PCIe sloty, které umožňují doplnění dalších karet podle potřeb uživatele. Stanice tak může růst společně s nároky pracovního prostředí bez nutnosti kompletní obměny hardwaru.
Přední panel nabízí kombinovaný audio konektor a čtyři USB porty včetně USB-C s přenosovou rychlostí až 20 Gb/s. Volitelně lze sestavu doplnit čtečkou SD karet nebo optickou DVD mechanikou. Zadní panel obsahuje trojici portů DisplayPort 1.4a, USB-C, několik USB-A konektorů a gigabitový ethernet.
Specifickým prvkem je konfigurovatelný zadní portový modul. Uživatelé mohou vybírat z různých variant konektivity včetně HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, VGA, Thunderbolt 4, dalších USB portů nebo rozšířených síťových rozhraní s podporou 5Gb Ethernetu. Celkově lze konektorovou výbavu přizpůsobit konkrétním požadavkům na práci s více monitory, specializovanými periferiemi nebo rychlými síťovými připojeními.
Dell Pro Precision 7 T1 je určen pro profesionály z oblastí technického navrhování, práce s daty, grafiky, vývoje softwaru i dalších náročných oborů. Kombinace výkonného hardwaru, rozšiřitelnosti a širokých možností konektivity z něj činí flexibilní platformu pro dlouhodobé profesionální využití.
Zdroj: Dell Technologies