Dell uvádí servery PowerEdge R4715 a R5715 s procesory AMD EPYC 5

- Výrobce: Dell Technologies
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
- Více informací: https://www.dell.com
Modely Dell PowerEdge R4715 a Dell PowerEdge R5715 představují novou generaci jednosocketových serverů, které využívají procesory AMD EPYC 9005. Tyto procesory nabízejí až 32 jader a umožňují dosáhnout výkonu, který může v některých scénářích nahradit starší dvousocketové systémy.
Servery jsou navrženy s důrazem na efektivitu provozu. Díky vyššímu výkonu na jádro lze konsolidovat pracovní zátěž a snížit počet licencovaných jader, což přináší úspory zejména při modernizaci starší infrastruktury. Tento přístup zároveň pomáhá omezit počet fyzických serverů a zjednodušit správu prostředí.
Paměťový subsystém je tvořen až 24 sloty pro DDR5 RDIMM moduly s maximální kapacitou 1,5 TB a rychlostí až 6400 MT/s. Podpora ECC pamětí zajišťuje vyšší spolehlivost, což je klíčové pro provoz kritických aplikací. V oblasti úložiště nabízí servery flexibilní konfigurace disků SAS, SATA i NVMe (u modelu R4715), od variant zaměřených na výkon až po konfigurace s vysokou kapacitou.
Rozšiřitelnost zajišťuje rozhraní PCIe 5. generace s možností osazení několika rozšiřujících karet. Model R4715 nabízí až tři PCIe Gen5 sloty v kompaktním 1U provedení, zatímco R5715 ve formátu 2U umožňuje instalaci až čtyř PCIe slotů a dvou OCP 3.0 modulů. To umožňuje přizpůsobit konfiguraci podle požadavků na konektivitu a výkon.
Správa serverů probíhá prostřednictvím nástrojů Dell OpenManage a technologie iDRAC 10, které umožňují vzdálené nasazení, monitoring i aktualizace. Integrace s AIOps nástroji navíc přispívá k automatizaci provozu a zjednodušení správy infrastruktury, což ocení zejména menší IT týmy.
Model R4715 je vhodný pro konsolidaci infrastruktury a přechod ze starších systémů, zatímco R5715 cílí na prostředí s rostoucími nároky na kapacitu dat. Ten nabízí až 288 TB interního úložiště, což umožňuje škálování bez nutnosti častých migrací.
Dostupnost a cena
Servery Dell PowerEdge R4715 a R5715 jsou dostupné na českém trhu od 18. března 2026 prostřednictvím distribuční sítě výrobce. Cena nebyla specifikována a závisí na konkrétní konfiguraci.
Zdroj: Dell Technologies