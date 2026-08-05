Channeltrends  »  Názory & Analýzy

Dodávky smartphonů letos klesnou o 6 %. Výrobci míří do dražších segmentů

Jakub Fišer
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
Globální trh se smartphony čeká v roce 2026 meziroční pokles přibližně o šest procent. Analytická společnost Omdia upozorňuje, že výrobci reagují na rostoucí ceny pamětí a dalších komponent přesunem k dražším modelům, zatímco největší propad čeká cenově dostupné telefony.

Podle nejnovější analýzy společnosti Omdia projde trh se smartphony v letošním roce výraznou změnou. Za poklesem dodávek stojí především pokračující nedostatek paměťových čipů, růst cen komponent a tlak na marže výrobců. Tyto faktory vedou výrobce ke změně produktových strategií i cenové politiky.

Nejvíce ztrácí levné telefony

Největší dopad se očekává v segmentu cenově dostupných zařízení. Výrobci mají stále menší prostor absorbovat rostoucí náklady na paměti, které dnes tvoří podstatně větší část výrobních nákladů než v minulých letech. Řada značek proto omezuje nabídku nejlevnějších modelů nebo zvyšuje jejich ceny.

Podle Omdie se nejvýraznější pokles týká smartphonů s cenou pod 400 dolarů. V tomto segmentu jsou marže nejnižší a zákazníci zároveň nejcitlivější na zdražování, což vede k odkládání nákupů nebo většímu zájmu o repasovaná zařízení.

Omdia, vývoj trhu s telefony Q2 2026

Autor: Omdia

Výrobci se zaměřují na vyšší marže

Rostoucí náklady vedou výrobce k přesunu pozornosti směrem k prémiovým modelům. Ve vyšších cenových kategoriích lze podle analytiků snáze promítnout zdražování komponent do koncové ceny, aniž by to mělo tak výrazný dopad na poptávku. Výrobci zároveň zjednodušují svá produktová portfolia a soustředí se na menší počet klíčových modelů.

Omdia upozorňuje, že nejde pouze o krátkodobou reakci na aktuální situaci. Současné změny označuje za dlouhodobou strategickou transformaci, která má výrobcům pomoci lépe zvládat budoucí výkyvy v dodavatelských řetězcích i cenách komponent.

Evropský trh chytrých telefonů roste, distribuce řeší zásoby i dražší modely Přečtěte si také:

Evropský trh chytrých telefonů roste, distribuce řeší zásoby i dražší modely

Situace se letos zřejmě nezlepší

Analytici nepředpokládají rychlé zklidnění trhu. Ceny pamětí by podle současných odhadů mohly začít výrazněji klesat nejdříve v průběhu druhé poloviny roku 2027, přičemž návrat na úroveň před rokem 2025 není pravděpodobný. Výrobci proto budou i nadále hledat cesty, jak kompenzovat vyšší výrobní náklady.

Druhá polovina letošního roku by navíc mohla být pro výrobce ještě náročnější. Právě v období tradičně silné poptávky spojené s uvedením nových modelů a předvánoční prodejní sezonou se totiž podle Omdie naplno projeví omezené dodávky paměťových čipů a pokračující tlak na ceny.

Zdroj: Omdia

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů