Channeltrends  »  Novinky  »  Doogee uvádí extrémně odolný telefon S200 Plus 5G s maximální výbavou

Doogee uvádí extrémně odolný telefon S200 Plus 5G s maximální výbavou

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Doogee S200 Plus 5G
Autor: Doogee
Společnost Doogee uvedla na český a slovenský trh nový přírůstek do modelové řady odolných telefonů Doogee S. Model S200 Plus 5G představuje vyšší verzi dříve představeného telefonu S200, oproti kterému nabídne výkonnější procesor, dvojnásobný výkon nabíjení a kapacitu úložiště, větší baterii i vyšší RAM, díky čemuž uspokojí i ty nejnáročnější uživatele.

Hlavní devízou telefonů Doogee byla vždy extrémní odolnost, a ani S200 Plus nedělá kompromisy. Telefon disponuje obvyklým trojlístkem certifikací IP68, IP69K a MIL-STD-810G, které garantují, že zařízení odolá prachu, dlouhodobému ponoření nebo vystavení vysokotlakým proudům vody i pádům na všechny strany, hrany i rohy. Jeho výbava však zároveň slibuje veškeré pohodlí, na jaké jsou uživatelé zvyklí u konvenčních smartphonů, a ještě něco navíc.

Přední straně telefonu vévodí 6,72" displej s jemným FHD+ rozlišením (2400×1080 px) a svižnou 120Hz frekvencí, doplněný výřezem pro 32Mpx selfie kameru. Na zadní straně, která je vyvedena v mecha designu typickém pro řadu Doogee S, pak uživatelé najdou sekundární kulatý displej, přes který mohou kontrolovat zprávy a notifikace, zvedat hovory, ovládat fotoaparát nebo přehrávání hudby a další. Vzhled a funkce displeje si mohou přizpůsobit dle potřeb.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Zadní displej je pak obklopen soustavou fotoaparátů, kterou v případě Doogee S200 Plus tvoří hlavní 100Mpx snímač se širokou škálou AI funkcí pro pořizování i následnou editaci fotografií, 20Mpx kamera pro noční vidění s infračerveným přísvitem a 2Mpx objektiv pro pořizování makro snímků.

Pod designovým krytem se skrývá osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 7300 podporovaný 16 GB RAM rozšířitelnými o dalších 20 GB virtuální operační paměti. Úložiště o kapacitě 512 GB je rozšiřitelné až o další 2 TB pomocí microSD karty, jejíž slot lze využít i pro druhou nano SIM.

Channeltrends Awards

Pod kapotu Doogee S200 Plus se kromě toho vešla také masivní 11 000mAh baterie, která podporuje výkonné 66W nabíjení po kabelu. Díky své velké kapacitě může baterie posloužit i jako powerbanka a 10W reverzním napájením dodat energii dalším zařízení, která má uživatel u sebe. Výbavu telefonu pak doplňuje 5G konektivita, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC a podpora všech hlavních globálních navigačních systémů.

Zdroj: Doogee

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Internet se baví slabým heslem Louvre

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Lide.cz jsou zpět

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání