Doogee uvádí extrémně odolný telefon S200 Plus 5G s maximální výbavou

- Výrobce: Doogee
- Distributoři ČR: RD Distribuce
- Cena: 11 290 Kč / 464 €
- Více informací: https://doogee.cz
Hlavní devízou telefonů Doogee byla vždy extrémní odolnost, a ani S200 Plus nedělá kompromisy. Telefon disponuje obvyklým trojlístkem certifikací IP68, IP69K a MIL-STD-810G, které garantují, že zařízení odolá prachu, dlouhodobému ponoření nebo vystavení vysokotlakým proudům vody i pádům na všechny strany, hrany i rohy. Jeho výbava však zároveň slibuje veškeré pohodlí, na jaké jsou uživatelé zvyklí u konvenčních smartphonů, a ještě něco navíc.
Přední straně telefonu vévodí 6,72" displej s jemným FHD+ rozlišením (2400×1080 px) a svižnou 120Hz frekvencí, doplněný výřezem pro 32Mpx selfie kameru. Na zadní straně, která je vyvedena v mecha designu typickém pro řadu Doogee S, pak uživatelé najdou sekundární kulatý displej, přes který mohou kontrolovat zprávy a notifikace, zvedat hovory, ovládat fotoaparát nebo přehrávání hudby a další. Vzhled a funkce displeje si mohou přizpůsobit dle potřeb.
Zadní displej je pak obklopen soustavou fotoaparátů, kterou v případě Doogee S200 Plus tvoří hlavní 100Mpx snímač se širokou škálou AI funkcí pro pořizování i následnou editaci fotografií, 20Mpx kamera pro noční vidění s infračerveným přísvitem a 2Mpx objektiv pro pořizování makro snímků.
Pod designovým krytem se skrývá osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 7300 podporovaný 16 GB RAM rozšířitelnými o dalších 20 GB virtuální operační paměti. Úložiště o kapacitě 512 GB je rozšiřitelné až o další 2 TB pomocí microSD karty, jejíž slot lze využít i pro druhou nano SIM.
Pod kapotu Doogee S200 Plus se kromě toho vešla také masivní 11 000mAh baterie, která podporuje výkonné 66W nabíjení po kabelu. Díky své velké kapacitě může baterie posloužit i jako powerbanka a 10W reverzním napájením dodat energii dalším zařízení, která má uživatel u sebe. Výbavu telefonu pak doplňuje 5G konektivita, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC a podpora všech hlavních globálních navigačních systémů.
Zdroj: Doogee