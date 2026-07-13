Epson EcoTank: Více než 100 milionů prodaných kusů a nekončící inovace

Základem dlouhodobého úspěchu společnosti Epson v tankových systémech je více než 14 let zkušeností od doby uvedení těchto systémů na český a slovenský trh. Od počátečních tří základních typů tiskáren jsme se posunuli k 44 modelům. Toto univerzální portfolio pokrývá potřeby a požadavky primárních uživatelů tankových systémů, tedy domácností a domácích i menších kanceláří. Klíčovými parametry stále zůstávají extrémně nízké tiskové náklady, jednoduchá a robustní konstrukce se snadným ovládáním, rozšířená výbava a možnost prodloužené 5leté záruky po bezplatné registraci, a to včetně unikátní záruky přímo u koncového zákazníka.
Nezastavujeme, inovujeme
Když jsme v říjnu 2024 dosáhli významného milníku 100 milionů vyrobených a dodaných kusů tiskáren řady EcoTank, zvýšilo se naše odhodlání nadále pracovat na inovacích, které dále rozšíří možnosti využití této stále unikátní technologie. Proto jsme se zaměřili na zvýšení uživatelského komfortu, zlepšení uživatelských funkcí, optimalizaci výbavy, prodloužení životnosti a v neposlední řadě také implementaci aktuálních designových směrů. Výsledkem není pouhý facelift, který je v segmentu tiskáren hojně využíván, ale zcela nová tisková zařízení připravená plnit potřeby jednotlivých uživatelů.
Postupný nástup nových produktů začal v roce 2025 uvedením šesti nových multifunkčních zařízení řady L436× a L63×x, primárně určených pro domácnosti a domácí i malé kanceláře. Základem jsou vyšší výkon, rozšířená výbava vždy pokrývající potřebu duplexního tisku (u modelu L637× a L6390 také duplexní skenování a kopírování), plná síťová konektivita (přímý tisk ze všech mobilních platforem, podpora standardu 802.11a/b/g/n/ac, LAN port u řady L63×x) a robustnější konstrukce v kombinaci s novým, atraktivním designem. Využití prověřených technologií z řady Epson WorkForce Pro se pozitivně projevilo jak ve zlepšení záručních podmínek (5 let nebo 50 000 / 100 000 stran), tak i v optimalizaci procesů spojených s údržbou zařízení včetně čisticích procesů.
Po velmi úspěšném startu výše uvedených řad nyní na český a slovenský trh uvádíme dalších dvanáct nových modelů tiskáren (jedna tiskárna a jedenáct multifunkčních zařízení) řady EcoTank L13×x, L33×x a L539×, které nahrazují nejprodávanější řady L12×x, L32×x a L5310/6. Modely jsou primárně určeny pro domácnosti a domácí kanceláře a oproti předchozí generaci přinášejí zásadní inovace.
Společným rysem všech novinek je kompaktnější design (až o 21 % menší než předchozí generace a minimálně o 25 % menší než srovnatelné konkurenční modely), inovovaná síťová konektivita (Wi-Fi 4, přímý tisk ze zařízení Apple a Android, u vybraných modelů LAN), inteligentní kalibrace tiskárny při instalaci pomocí konfiguračního listu, vyšší výtěžnost inkoustových lahviček a vylepšený systém údržby tiskové hlavy. Zásadní inovací je uživatelsky vyměnitelná odpadní nádobka, kterou nově integrujeme do všech tiskáren EcoTank. Na celou řadu nabízíme rovněž unikátní záruku 5 let / 50 000 stran bez dalších omezení.
Různé možnosti prodeje
V rámci upravené obchodní strategie nabídneme u vybraných produktů derivátní modely pro jednotlivé prodejní kanály (retail / etail / resellery). Rozdílná bude jak cenová, tak promo strategie a nabídka barevných variant (dostupná u vybraných partnerů). Díky tomu se například resellerům otevírá cesta vybudovat si svou lokální strategii postavenou na modelech, které budou primárně určeny pro maloobchodní prodej a na webových portálech tak budou viditelné pouze omezeně. Nové modely budou dostupné ve druhé polovině června v dostatečném množství a cenově navážou na předchozí generaci s mírně sníženou doporučenou koncovou cenou.
Zároveň mohou partneři s autorizací využít partnerského programu, který kombinuje přímou finanční podporu jak marketingových aktivit, tak i systém zpětných rabatů. Ten se dělí na rabat vyplácený na měsíční bázi přímo autorizovaným distributorem a zpětný rabat vyplácený přímo společností Epson po splnění kvartálních cílů. Jsme schopni podpořit prakticky jakéhokoli partnera, který splní základní jednoduché podmínky.
A tím nekončíme…
Na závěr jsem si nechal výhled na zbytek roku 2026 a rok 2027. Již v letních měsících tohoto roku uvedeme novinku pro segment kancelářského produkčního tisku s plánovým objemem tisku v řádech desítek tisíc stran měsíčně. Modelová řada AM-C10000 s impozantním výkonem 100 stran za minutu nabídne vysokou robustnost a komplexní výbavu včetně finišeru.
V roce 2027 nás čekají nová zařízení jak v segmentu EcoTank, tak i ve WorkForce Pro. Jako vždy se máme na co těšit!
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