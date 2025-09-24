Epson uvádí Lifestudio, chytré streamovací projektory s technologií Sound by Bose

- Výrobce: Epson
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: eD system Slovakia, Print Trade
- Cena: V textu
- Více informací: global.epson.com
Řada Lifestudio je navržena tak, aby inspirovala k zážitkům pro nezapomenutelné okamžiky:
Lifestudio Portable
Přenosné projektory Lifestudio zahrnují modely Flex a Pop. Elegantní projektory kombinují moderní design se zcela novou tříčipovou technologií 3LCD a technologií Epson Triple Core Engine a poskytují jasný obraz 4K PRO-UHD nebo Full HD až do velikosti úhlopříčky 150 palců.
Technologie Sound by Bose poskytuje čistý, místnost zaplňující zvuk z malého kompaktního balení – nejsou potřeba žádné další reproduktory a díky čtyřem speciálně vyladěným zvukovým režimům si uživatelé mohou vybrat nastavení zvuku pro jakékoli sledování. Chytré nastavení poskytuje dokonalé zaostření, barvy a zarovnání během pár sekund. Modely Lifestudio Flex jsou vybaveny elegantním vestavěným výklopným stojanem a vestavěným ambientním osvětlením.
Řada Portable nabídne následující modely:
Lifestudio Flex EF-72 s jasem 1000 lumenů (ISO). Nabízen je v bílé barvě za 1349,99 eur.
Lifestudio Flex EF-71 Full HD s jasem 700 lumenů (ISO) v diamantové bílé barvě je nabízen za 1049,99 eur.
Lifestudio Pop EF-62 Series: Jas 700 lumenů (ISO), 4K PRO-UHD. Nabízí se v metalické černé a metalické námořnické modré za cenu 939,99 eur.
Lifestudio Pop řada EF-61: Jas 700 lumenů (ISO), Full HD. K dostání je v diamantově bílé a ledově zelené & růženín za 749,99 eur.
Lifestudio Grand
Projektor Lifestudio Grand s ultrakrátkou projekční vzdáleností poskytne ohromující obraz, bezproblémové streamování a technologie Sound by Bose zajistí působivý zvuk s hlubokými basy bez dalších reproduktorů. Projektor Lifestudio Grand, který je jen pár centimetrů ode zdi, promítá masivní obraz podobný kinu o úhlopříčce až 120 palců. S 4K PRO-UHD 3s HDR10… Zpracování obrazu nabízí detaily, živé barvy a hluboký kontrast bez snížení jasu. Lifestudio Grand je vybaveno tříčipovou technologií 3LCD, poskytující působivý jas a živý, realistický, obraz ve dne i v noci. Obsahuje také čtyři speciálně vyladěné zvukové režimy.
V řadě Lifestudio Grand očekávejte následující model:
Lifestudio Grand EH-LS670: 3600 lumenů bílého jasu (dle ISO) a je nabízen v metalické černé nebo v diamantově bílé barvě. Projektor s ultrakrátkjou projekční vzdáleností 4K PRO-UHD je k dostání za 2499,99 eur.
Něco navíc:
Nastavitelný podlahový stojan Lifestudio ELPFS01 pro Lifestudio Flex – EF-72 a EF-71 v provedení metalická šampaň je k dostání za 169,99 eur a bezdrátový mikrofon Lifestudio Karaoke (pár) ELPKM01 je kompatibilní se všemi projektory Lifestudio v metalické černé a lze ho pořídit za 129,99 eur.
Zvuk s technologií Bose
Technologie Sound by Bose přidává nové řadě Epson Lifestudio punc kvality zvuku a výkonu a zaručuje synchronizaci mezi zvukem a obrazem. Systémy Sound by Bose byly vyvinuty ve spolupráci společností Bose a Epson tak, aby poskytovaly zvukový výkon, který můžete cítit, s bohatým, vyváženým zvukem, který vtáhne každého do akce.
Zdroj: Epson