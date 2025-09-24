Channeltrends  »  Novinky  »  Epson uvádí Lifestudio, chytré streamovací projektory s technologií Sound by Bose

Epson uvádí Lifestudio, chytré streamovací projektory s technologií Sound by Bose

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Epson Lifestudio Lineup
Autor: Epson
Společnost Epson představuje jako první na světě chytré streamovací přenosné projektory s technologií Sound by Bose pro náročné zákazníky. Od elegantního a přenosného až po ultra krátkou projekční vzdálenost, s výjimečnými funkcemi, včetně na míru navrženého zvukového systému vyvinutého ve spolupráci se společností Bose, vestavěného Google Assistant a Google TV.
  • Výrobce: Epson
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
  • Distributoři SR: eD system Slovakia, Print Trade
  • Cena: V textu
  • Více informací: global.epson.com

Řada Lifestudio je navržena tak, aby inspirovala k zážitkům pro nezapomenutelné okamžiky:

Lifestudio Portable

Přenosné projektory Lifestudio zahrnují modely Flex a Pop. Elegantní projektory kombinují moderní design se zcela novou tříčipovou technologií 3LCD a technologií Epson Triple Core Engine a poskytují jasný obraz 4K PRO-UHD nebo Full HD až do velikosti úhlopříčky 150 palců. 

Technologie Sound by Bose poskytuje čistý, místnost zaplňující zvuk z malého kompaktního balení – nejsou potřeba žádné další reproduktory a díky čtyřem speciálně vyladěným zvukovým režimům si uživatelé mohou vybrat nastavení zvuku pro jakékoli sledování. Chytré nastavení poskytuje dokonalé zaostření, barvy a zarovnání během pár sekund. Modely Lifestudio Flex jsou vybaveny elegantním vestavěným výklopným stojanem a vestavěným ambientním osvětlením.

Řada Portable nabídne následující modely:

Lifestudio Flex EF-72 s jasem 1000 lumenů (ISO). Nabízen je v bílé barvě za 1349,99 eur.

Lifestudio Flex EF-71 Full HD s jasem 700 lumenů (ISO) v diamantové bílé barvě je nabízen za 1049,99 eur.

Lifestudio Pop EF-62 Series: Jas 700 lumenů (ISO), 4K PRO-UHD. Nabízí se v metalické černé a metalické námořnické modré za cenu 939,99 eur.

Lifestudio Pop řada EF-61: Jas 700 lumenů (ISO), Full HD. K dostání je v diamantově bílé a ledově zelené & růženín za 749,99 eur.

Lifestudio Grand

Projektor Lifestudio Grand s ultrakrátkou projekční vzdáleností poskytne ohromující obraz, bezproblémové streamování a technologie Sound by Bose zajistí působivý zvuk s hlubokými basy bez dalších reproduktorů. Projektor Lifestudio Grand, který je jen pár centimetrů ode zdi, promítá masivní obraz podobný kinu o úhlopříčce až 120 palců. S 4K PRO-UHD 3s HDR10… Zpracování obrazu nabízí detaily, živé barvy a hluboký kontrast bez snížení jasu. Lifestudio Grand je vybaveno tříčipovou technologií 3LCD, poskytující působivý jas a živý, realistický, obraz ve dne i v noci. Obsahuje také čtyři speciálně vyladěné zvukové režimy.

V řadě Lifestudio Grand očekávejte následující model:

Lifestudio Grand EH-LS670: 3600 lumenů bílého jasu (dle ISO) a je nabízen v metalické černé nebo v diamantově bílé barvě. Projektor s ultrakrátkjou projekční vzdáleností 4K PRO-UHD je k dostání za 2499,99 eur.

Něco navíc:

Nastavitelný podlahový stojan Lifestudio ELPFS01 pro Lifestudio Flex – EF-72 a EF-71 v provedení metalická šampaň je k dostání za 169,99 eur a bezdrátový mikrofon Lifestudio Karaoke (pár) ELPKM01 je kompatibilní se všemi projektory Lifestudio v metalické černé a lze ho pořídit za 129,99 eur.

WT100_25

Zvuk s technologií Bose

Technologie Sound by Bose přidává nové řadě Epson Lifestudio punc kvality zvuku a výkonu a zaručuje synchronizaci mezi zvukem a obrazem. Systémy Sound by Bose byly vyvinuty ve spolupráci společností Bose a Epson tak, aby poskytovaly zvukový výkon, který můžete cítit, s bohatým, vyváženým zvukem, který vtáhne každého do akce.

 Zdroj: Epson

Autor článku

redakce

Témata:

