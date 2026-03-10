Channeltrends  »  Novinky  »  Epson představuje designový projektor Lifestudio Flex EF-73 Night Black

Epson představuje designový projektor Lifestudio Flex EF-73 Night Black

redakce
Dnes
Epson Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73
Autor: Epson
Novinka navazuje na model EF-72 a kombinuje projekční technologii s designem, který má přirozeně zapadnout do moderních domácností a stát se součástí každodenní zábavy i interiéru.
  • Výrobce: Epson
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
  • Distributoři SR: eD system Slovakia, Print Trade
  • Více informací: https://www.epson.cz

Společnost Epson rozšiřuje svou řadu lifestylových projektorů o speciální edici Epson Lifestudio Flex EF‑73 v provedení Night Black. Nový projektor je navržen pro domácí prostředí, kde se technologie stává součástí společenských zážitků. Ať už jde o filmový večer, sledování sportu, hraní her nebo sdílení času s rodinou a přáteli, EF-73 má proměnit běžný prostor v multifunkční centrum zábavy.

Model EF-73 Special Lux Edition přichází v elegantní barvě Night Black a využívá prémiové materiály, jako je tvrzené sklo, semiš a eloxované zlaté prvky. Kompaktní tvar a minimalistický design umožňují projektoru přirozeně zapadnout do obývacího pokoje, ložnice i dalších společných prostor.

Díky inteligentnímu okamžitému nastavení se projektor automaticky postará o zaostření a zarovnání obrazu. Uživatel tak může během několika sekund promítat obraz na velkou plochu bez složitého nastavování.

Projekční systém nabízí rozlišení 4K PRO-UHD s celkovým počtem 8,3 milionu pixelů. Obraz lze promítat ve velikosti od 30 do 150 palců, takže i běžná stěna se může proměnit v plnohodnotnou projekční plochu pro filmy, hry nebo další multimediální obsah.

Projektor využívá technologii Epson Triple Core Engine s projekčním systémem 3LCD × RGB-LED a dosahuje jasu 1 000 lumenů se 100% barevným světelným výstupem. Díky tomu dokáže nabídnout živé barvy a stabilní obraz i při promítání ve světlém interiéru.

Zážitek z obrazu doplňuje zvukový systém Sound by Bose s podporou Dolby Audio. Projektor zároveň funguje jako chytrá televize díky platformě Google TV, která nabízí přístup ke službám jako Netflix, Prime Video nebo Disney+.

Projektor podporuje moderní konektivitu včetně Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Pro hráče je připraven režim ALLM s nízkou latencí pod 20 ms. Praktické jsou také možnosti polohování – stojan umožňuje náklon od +45° do −15° a otočení až o ±90°.

Design doplňují funkční prvky pro každodenní používání. Patří mezi ně integrované ambientní LED osvětlení se čtyřmi režimy nebo bezdrátová nabíječka pro mobilní telefon, díky které může projektor fungovat i jako stylový středobod domácího prostoru.

Projektor zároveň myslí na dlouhodobý provoz a udržitelnost. Nabízí tichý chod ventilátoru, úsporné režimy, inteligentní ochranu očí a světelný zdroj s životností až 20 000 hodin. Epson doplňuje zařízení pětiletou zárukou a ekologicky navrženým obalem.

AIT26

Dostupnost

Projektor Epson Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73 bude na evropském trhu dostupný od dubna 2026.

Zdroj: Epson

