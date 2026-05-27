Eset investuje miliardu korun do inovací v AI, výrazně rozšíří expertní tým

Společnost Eset oznámila investici ve výši 40 milionů eur (téměř miliarda Kč) do budoucnosti kybernetické bezpečnosti využívající umělou inteligenci. V souvislosti s tímto oznámením upozorňuje také na rozšiřování útočné plochy, za kterým stojí autonomní a agentní systémy AI. Závazek oznámil generální ředitel Richard Marko na konferenci Eset World 2026.
Od března 2026 prověřily technologie Esetu téměř 800 000 unikátních AI skillů – modulárních komponent, které instruují AI agenty k vykonávání úkolů, používání nástrojů, přistupování ke službám a komunikaci s externími systémy. Přibližně 25 000 těchto skillů klasifikovaly jako podezřelé a více než 3 000 zablokovaly jako přímo škodlivé.
Celkový počet prověřených skillů představuje třináctinásobný nárůst oproti přibližně 60 000 prověřeným, veřejně dostupným skillům na začátku tohoto roku. Podle expertů z jsou AI skilly součástí rychle rostoucí vrstvy softwarového dodavatelského řetězce, která často propojuje citlivé systémy s externími repozitáři, pluginy, datovými sadami a službami třetích stran.
„Kyberbezpečnost vstupuje do zcela nové éry,“ uvedl Richard Marko. „Umělá inteligence už není pouze nástrojem obrany. Stává se součástí samotné útočné plochy. Naše investice se zaměřuje na to, aby AI kyberbezpečnost posilovala, nikoli oslabovala, a na budování technologií schopných chránit organizace ve světě autonomní AI.“
Na suverenitě záleží
Iniciativa má za cíl posílit technologickou nezávislost společnosti a evropskou kyberbezpečnostní nezávislost v době, kdy se přístup k pokročilým systémům umělé inteligence stále více koncentruje do rukou malého počtu globálních technologických firem.
„Jsme přesvědčeni, že budoucnost kyberbezpečnosti nemůže být zcela závislá na modelech kontrolovaných velkými technologickými společnostmi,“ dodal Marko. „V kyberbezpečnosti na suverenitě záleží.“
Investice ve výši 40 milionů eur, podpořená tříletým plánem náboru, v jehož rámci se divize výzkumu a vývoje společnosti Eset rozroste na 1 000 výzkumných expertů a inženýrů, se zaměří na tři strategické oblasti: nezávislé AI modely zaměřené primárně na kybernetickou bezpečnost, vícevrstvé technologie AI ochrany a novou generaci bezpečnostního operačního centra (SOC) využívajícího AI.
Nezávislé AI modely s primárním zaměřením na bezpečnost
Eset urychlí vývoj vlastních AI modelů zaměřených na bezpečnost, navržených specificky pro využití v kyberbezpečnosti. Na rozdíl od obecně zaměřených AI systémů trénovaných na širokém internetovém obsahu budou modely společnosti Eset optimalizovány s využitím kyberbezpečnostní telemetrie a reálných informací o hrozbách, které společnost získala během téměř 35 let své existence.
Společnost bude dále vyvíjet své stávající technologie využívající AI (například Eset LiveGrid, Eset LiveCortex a Eset LiveGuard), a zároveň zkoumat nově se etablující koncepty v oblasti AI, včetně tzv. World Models, které jsou schopné porozumět chování, kontextu a záměru v digitálním prostředí.
Společnost Eset bude také vyvíjet bezpečnostní ochranu pro komunikaci mezi AI agenty na síťové úrovni. Bezplatný a veřejně dostupný nástroj Eset AI Skills Checker, spolu se svými rozšířenými verzemi integrovanými do řešení od Eset, byl navržen speciálně pro tento nově vznikající ekosystém agentních AI systémů.
Budování nové generace AI SOC
Nová generace technologií pro bezpečnostní dohledové centrum (SOC), které využívají umělou inteligenci, bude navržena tak, aby řešila rostoucí rozsah a komplexitu moderních prostředí pro detekci a reakci na hrozby. Namísto pouhého nahrazování analytiků AI agenty chce ESET zásadně přehodnotit způsob, jakým se telemetrie v kyberbezpečnosti zpracovává, koreluje a vyhodnocuje.
Cílem společnosti je zpřístupnit pokročilou kyberbezpečnost využívající AI nejen velkým firmám, ale také středním a menším organizacím prostřednictvím vysoce automatizovaných technologií s lidským dohledem.
„Kyberbezpečnost nelze škálovat pouhým přidáváním dalších upozornění, dashboardů a větší komplexitou,“ dodává Richard Marko. „Odvětví potřebuje další, zásadní posun vpřed. Věříme, že AI musí pomoci s tím, aby se ze špičkové kyberbezpečnosti stala snadná a dostupná služba pro všechny.“
Zdroj: Eset