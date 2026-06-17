Eset v ČR překonal hranici 836 milionů Kč, těží ze zájmu o migraci do cloudu

Česká pobočka společnosti Eset zveřejnila finanční výsledky za rok 2025. Tržby z prodeje výrobků a služeb dosáhly 836,4 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o více než 33 %. Hospodářský výsledek po zdanění vzrostl o 76 % na 27,8 milionu korun.
Rok 2025 byl v řadě ukazatelů historicky nejúspěšnějším rokem české pobočky. Za výsledky stojí kombinace dlouhodobých faktorů – rostoucí poptávky firem po profesionálních službách kybernetické bezpečnosti, požadavků nového zákona o kybernetické bezpečnosti a posunu ke cloudu a pravidelná akce 3za2, která pomohla zákazníkům v B2B i B2C segmentu přejít na vyšší úrovně ochrany.
„Rok 2025 byl pro českou pobočku Eset mimořádně silný a v řadě ukazatelů jsme dosáhli historicky nejlepších výsledků,“ konstatuje Jan Urbík, country manažer české pobočky. „Tržby jsme meziročně zvedli o více než třetinu a hospodářský výsledek dokonce o tři čtvrtiny.
Tahounem podle Urbíka byl jednoznačně firemní segment – malé a střední firmy přidaly 40 procent, enterprise zákazníci dokonce téměř 50 procent. „Vidíme jasnou strukturální změnu trhu: firmy přecházejí do cloudu a přestávají investovat do kybernetické bezpečnosti jen jako do produktu. Poptávají ucelenou službu, včetně lidské odbornosti.“
Cloud, služby a nový zákon o kybernetické bezpečnosti
Ve firemním segmentu zaznamenala česká pobočka Esetu v roce 2025 dvojí dynamiku: u malých a středních firem (SMB) meziroční nárůst přesahující 40 %, u enterprise zákazníků téměř 50 %. Za výsledkem stojí několik faktorů, které se vzájemně posilují – nový zákon o kybernetické bezpečnosti zavádějící evropskou směrnici NIS2, zvýšené vnímání rizik souvisejících s geopolitickou situací a pravidelná akce 3za2, která se na rozdíl od starších ročníků letos vztahovala i na firemní řešení včetně Eset MDR.
U klíčové cloudové platformy Eset Protect zaznamenala společnost meziroční růst napříč všemi úrovněmi – od Eset Protect Entry, který vzrostl o více než dvojnásobek, přes Advanced (růst o cca 110 %) a Complete (o 85 %) až po nejvyšší úroveň Eset Protect Elite, jejíž prodeje stouply o více než trojnásobek.
Druhý velký pilíř B2B růstu představují profesionální služby. Služba Eset MDR (spravovaná detekce a reakce), kterou společnost uvedla na trh v dubnu 2024, zaznamenala v Česku téměř čtyřnásobný meziroční růst. Téměř čtyřnásobně vzrostly i prodeje řešení Eset Inspect (XDR komponenta pro pokročilou detekci a reakci na incidenty) a v SMB segmentu o 161 % vyrostla služba Eset Premium Support.
„Druhým výrazným faktorem je nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který v Česku zavádí evropskou směrnici NIS2,“ vysvětluje Jan Urbík. „Přichází k nám řada středně velkých firem, které dříve nebyly povinnými subjekty a teď musí výrazně zvýšit svou úroveň zabezpečení od hlášení incidentů přes řízení zranitelností až po bezpečnost dodavatelského řetězce.“
Růst se promítl i do distribučních kanálů. Prodeje přes síť obchodních partnerů meziročně vzrostly o 39 %, přímé prodeje firemním zákazníkům o 33 %.
Akce 3za2 pro domácnosti
V segmentu pro koncové uživatele zaznamenala česká pobočka v roce 2025 výrazný nárůst, na kterém měla akce 3za2 zhruba 50% podíl (ve firemním segmentu 62 %). Jedná se o pravidelnou marketingovou aktivitu, kterou Eset realizuje v České republice přibližně jednou za tři roky a která tradičně přináší výrazný impulz. Letos však přinesla i druhý, strategicky důležitý efekt: zákazníci si v jejím rámci nejčastěji vybírali vyšší úrovně ochrany, ne ty nejlevnější.
Konkrétně prodeje Eset Home Security Premium meziročně vzrostly o 57 % a nejvyšší úrovně Eset Home Security Ultimate dokonce o 183 %. Naopak nejnižší úroveň Eset Home Security Essential meziročně klesla. Uživatelé čím dál častěji řeší vedle ochrany před viry také ochranu své digitální identity a peněženky. Téměř o 150 % vzrostly i prodeje balíčku Eset Small Business Security určeného pro menší firmy a živnostníky.
„Akce 3za2 skvěle zafungovala pro urychlení rozhodnutí, ale to, za co si zákazníci ve výsledku připlatí, vypovídá o trhu mnohem víc než samotný objem prodejů. Lidé už chápou, že základní bezpečnostní řešení už dnes nestačí. Krádeže identity, podvodné e-shopy, deepfake reklamy apod. – tyto hrozby jsou stále hůře rozpoznatelné a zákazníci jsou ochotni za komplexnější ochranu zaplatit více,“ vypočítává Urbík.
AI mění podobu hrozeb, roste poptávka po Threat Intelligence
Pokračující dvouciferný růst zaznamenala česká pobočka ESET také v oblasti služeb Threat Intelligence, tedy poskytování aktuálních informací o kybernetických hrozbách. Zájem o detailní reporty mají zejména firmy z kritické infrastruktury a sektorů, na něž dopadá evropská směrnice NIS2.
Aktuální podoba hrozeb se navíc v roce 2025 výrazně proměnila. Podle poslední zprávy Eset Threat Report za druhou polovinu roku 2025 narůstá objem podvodných reklam zneužívajících deepfake videa známých osobností. Jen v roce 2025 zablokoval Eset přes 64 000 unikátních škodlivých URL spojených s kampaní Nomani, přičemž Česká republika patří mezi pět nejvíce zasažených zemí.
„Umělá inteligence dnes mění podobu kybernetických hrozeb. Tradiční varovná znamení podvodů – pravopisné chyby nebo kostrbatý jazyk – už nefungují, protože generativní AI dokáže vytvořit přesvědčivý text, hlas i obraz. To zvyšuje tlak na firmy i jednotlivce, aby se na bezpečnost dívali komplexněji, a posiluje to poptávku po službách jako MDR a Threat Intelligence,“ vysvětluje Urbík.
Výhled na rok 2026
Pro druhou polovinu roku 2026 očekává česká pobočka Eset stabilnější tempo růstu bez jednorázového efektu akce 3za2, strukturální motor v podobě růstu firemního segmentu by si ale měl tempo udržet. Společnost se soustředí na další rozvoj služeb Eset MDR a Threat Intelligence, podporu zákazníků při naplňování požadavků nového zákona o kybernetické bezpečnosti a další rozšiřování cloudových technologií.
Klíčovou roli při rozvoji nabídky budou i nadále hrát tři výzkumná a vývojová centra společnosti v České republice – v Praze, Brně a Jablonci nad Nisou. Právě týmy z těchto pracovišť se podílejí na výzkumu nejnovějších hrozeb, včetně pokročilých přetrvávajících hrozeb (APT) a útoků využívajících AI.
„Naše ambice pro letošní rok je jasná. Chceme být v Česku partnerem, který firmám i koncovým zákazníkům nabízí komplexní řešení postavené na vlastních technologiích, lidské odbornosti a evropském původu. Strukturální posun, který v B2B vidíme, není jednorázový. Jde o dlouhodobý trend, na kterém chceme dál stavět,“ uzavírá šéf české pobočky Jan Urbík.
Zdroj: Eset