AOC uvádí e-sportový 500 Hz monitor AGON PRO AG276QKD2 v QD-OLED provedení

- Výrobce: AOC
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: 19 520 Kč / 799 €
- Více informací: https://aoc.com/cz/gaming/products/monitors/ag276qkd2
Monitor nabízí vynikající kontrast a barevnou přesnost typickou pro QD-OLED panely. Díky moderním technologiím, jako je certifikace DisplayHDR True Black 500 a nejnovější rozhraní DisplayPort 2.1 nastavuje AG276QKD2 novou laťku pro špičkové soutěžní herní displeje.
Model AG276QKD2 spojuje extrémní obnovovací frekvenci 500 Hz, vhodnou pro esportovní soutěžní tituly, s vizuální kvalitou, pro kterou je proslulá technologie QD-OLED. Profesionální i poloprofesionální hráči nebo nároční nadšenci tak získají výhodu v podobě ultrarychlých reakcí, a zároveň si vychutnají čistý obraz, který odhalí každý detail i v soutěžním prostředí.
Díky QHD rozlišení (2560 × 1440) v optimální 26,5" úhlopříčce monitor dosahuje ideální rovnováhy pro moderní PC hraní. Hustota pixelů 110,84 ppi zaručuje precizní zobrazení detailů, přičemž rozlišení zachovává dostatečnou rezervu pro plné využití obnovovací frekvence 500 Hz bez nadměrných nároků na výkon grafické karty.
DisplayHDR True Black 500 zajišťuje špičkový jas 1000 cd/m² (APL 3 %), 515 cd/m² (APL 10 %) a 300 cd/m² při plně bílém obraze – což představuje nárůst oproti předchozí generaci. V kombinaci s nekonečným kontrastním poměrem technologie QD-OLED přináší hlubokou černou i zářivé světlé tóny, které odhalují detaily v hlubokých stínech i nejjasnějších explozích. Monitor podporuje 10bitovou barevnou hloubku, díky čemuž zobrazuje až 1,07 miliardy barev a dosahuje pokrytí barevných prostorů – 99,1 % DCI-P3, 98,0 % Adobe RGB a 147,6 % sRGB. Díky tomu je také vhodný pro profesionální tvorbu obsahu.
Blesková odezva 0,03 ms GtG eliminuje ghosting a rozmazání pohybu, zatímco antireflexní povrchová úprava panelu zaručuje výbornou viditelnost i v jasně osvětlených prostředích turnajů.
Model AG276QKD2 je vybaven nejnovějším DisplayPortem 2.1 (UHBR 20) s propustností až 80 Gb/s, který zaručuje plný výkon 500 Hz v rozlišení QHD a s 10bitovou barevnou hloubkou. Součástí balení je 1,8 metrů dlouhý prémiový kabel DisplayPort 2.1, který poskytuje šířku pásma pro využití celého potenciálu monitoru. Monitor nabízí dva porty HDMI 2.1.
Integrovaný USB 3.2 Gen 1 rozbočovač s funkcí rychlého nabíjení zajišťuje napájení herních periferií, zatímco audio výstup zajišťuje flexibilní možnost připojení zvuku.
Technologie Adaptive-Sync zajišťuje hraní bez trhání obrazu v celém rozsahu 48–500 Hz a kompatibilita s konzolemi zahrnuje jak PlayStation 5, tak Xbox Series X|S při optimálním QHD rozlišení a obnovovací frekvenci 120 Hz.
Připravený na dlouhé hraní
Ergonomický stojan umožňuje nastavení výšky (130 mm), náklonu (–5°/+23°), otočení (±20°) i pivot, takže si hráči snadno najdou ideální pozorovací úhel pro pohodlí při dlouhých herních sezeních. Odnímatelný stojan podporuje VESA 100×100 uchycení, zatímco prémiový černošedý design s texturovanou povrchovou úpravou zachovává typický styl řady AGON PRO.
Integrované 5W stereo reproduktory zajišťují zvuk pro běžné použití, zatímco bohatá výbava herních funkcí zahrnuje například Shadow Control pro lepší viditelnost v tmavých scénách, upravitelné Game Color nastavení nebo několik herních režimů přednastavených pro různé žánry.
Spolehlivý OLED panel
Stejně jako všechny AGON PRO OLED monitory je i AG276QKD2 vybaven sadou funkcí OLED Care, které prodlužují životnost panelu. Součástí je také 3letá záruka, která při dodržení doporučeného používání kryje i vypalování pixelů. Tato nadstandardní úroveň záruky poskytuje naprostý klid při investici do prémiového herního monitoru.
Zdroj: Agon by AOC