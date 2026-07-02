Everpure uvádí platformu Everpure Data Intelligence pro éru umělé inteligence

- Výrobce: Everpure
Společnost Everpure oznámila nové funkce pomáhající podnikům bezpečně urychlit podnikové iniciativy v oblasti umělé inteligence a zároveň zachovat přehled a kontrolu nad všemi jejich daty. Díky zavedení platformy Everpure Data Intelligence (dříve 1touch.io) a novým aktualizacím pro architekturu Enterprise Data Cloud mohou organizace proměnit roztříštěná podniková data v důvěryhodné informace připravené pro AI.
V minulosti se podnikové IT opíralo o model zaměřený na aplikace, který uzavíral klíčová data a kontext do funkčních, od sebe oddělených sil, jako prodej, finance nebo logistika. Dnes tento roztříštěný přístup představuje úzké hrdlo – vede k masivnímu rozptýlení dat, vzniku slepých míst a nákladné replikaci nedůvěryhodných dat. K plnému využít potenciálu umělé inteligence proto podniky musí přejít na model zaměřený na data.
V modelu primárně zaměřeném na data se informace osvobozují od jednotlivých aplikací a stávají se sdíleným a řízeným systémem záznamů. Ať už se data nacházejí kdekoli, musejí být schopna popisovat sama sebe a nést svůj vlastní význam a logiku. Řízení je navíc zabudováno do datové vrstvy, což znamená, že pravidla pro správu životního cyklu a ochranu soukromí jsou trvale spojena s informacemi – namísto toho, aby příslušné zásady (politiky) zajišťoval externí software. Aplikace a agenti čtou z dat v systému záznamů a mohou k nim přispívat, ale nevlastní je.
Inteligence v datech pro éru AI
Platforma Everpure Data Intelligence vyhledává, klasifikuje a uvádí do kontextu podnikové informace přímo u jejich zdroje. Funguje se všemi daty, včetně platformy Everpure, ale i s veřejnými cloudy, aplikacemi SaaS i úložišti třetích stran. Namísto uzavření významu do rigidních aplikačních či hardwarových sil uvádí platforma Data Intelligence do kontextu definice a souvislosti v datech napříč celým podnikem a zároveň přidává pravidla zabezpečení a kontextové vztahy nezbytné pro umělou inteligenci. Pro podniky nasazující agenty umělé inteligence poskytování přesných a relevantních dat maximalizuje přesnost odezvy; zároveň se drasticky zmenšují kontextová okna a klesají náklady na tokeny.
Již dostupná platforma Data Intelligence poskytuje tři klíčové funkce napříč celým podnikovým prostředím:
· Univerzální vyhledávání: Poskytuje přehled o strukturovaných i nestrukturovaných datech bez ohledu na formát úložiště, včetně hlavních databází, jako je SQL Server a Oracle, a přesně ukazuje, kde se nacházejí kritická data aplikací.
· Automatizované řízení: Automaticky prohledává celý systém za účelem identifikace citlivých informací (jako jsou informace podléhající standardům PII a PHI – osobní údaje a zdravotní údaje) a sledování jejich původu, čímž poskytuje ucelený přehled o datovém prostředí a zajišťuje dodržování bezpečnostních předpisů.
· Kontext připravený pro AI: Mapuje surová data přímo na jejich reálnou obchodní definici a vytváří sémantický znalostní graf. To umožňuje moderním agentům AI okamžitě porozumět informacím v celém podniku, dotazovat se na ně a bezpečně na ně reagovat.
Rozšíření architektury Enterprise Data Cloud
Řešení Data Intelligence bezproblémově spolupracuje s platformou Everpure jako celkem, což dále rozšiřuje přínos architektury Enterprise Data Cloud. Organizace nyní mohou využívat kontextově orientovanou inteligenci přímo při ukládání, správě a ochraně informací v rámci celého svého prostředí.
Společnost Everpure vedle toho zavádí aktualizace své jednotné datové roviny (Unified Data Plane). Poskytuje tak sdílený základ pro celé podnikové prostředí, který eliminuje sila snižující výkon (rychlost provozu), maximalizuje efektivitu zdrojů a přináší škálovatelnost podobnou cloudu přímo do fyzické datové architektury. Klíčový je v tomto ohledu vývoj řešení Evergreen//One Overdrive, které bude k dispozici ve 3. čtvrtletí 2026 a poskytne dočasné zvýšení výkonu podobné cloudu pro lokální úložiště. Umožní tak úložišti plynule absorbovat špičky provozu až o 25 % nad základní úroveň, aniž by to vyžadovalo trvalé upgrady předplatného.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Nad jednotnou datovou rovinou se nachází řídicí rovina Intelligent Control Plane společnosti Everpure, která integruje AI přímo do každodenních operací a mění manuální, reaktivní správu úložišť na samooptimalizující se zabezpečené prostředí. Díky využití orchestrace v přirozeném jazyce a prediktivní analýzy chování tyto nástroje zjednodušují provozní složitost:
· Vyvažování a mobilita pracovních úloh: Tato funkce, založená na infrastrukturní vrstvě, automaticky přesouvá aktivní pracovní úlohy v rámci celého prostředí bez výpadků, čímž optimalizuje rozložení kapacity a zaručuje stabilní výkon aplikací. (k dispozici ve 4. čtvrtletí 2026)
· Provádění pracovních postupů pomocí nástroje Copilot: Umožňuje správcům úložišť používat přirozený jazyk k plánování, ověřování a spouštění bezpečných operací typu end-to-end v celé globální infrastruktuře. (k dispozici ve 2. čtvrtletí 2026)
· Vylepšená detekce anomálií: Sleduje telemetrii v celém prostředí a odhaluje koordinované, podezřelé vzorce přihlašování nebo odchylky v chování, které by jednotlivá úložná pole izolovaně mohla přehlédnout. (k dispozici ve 2. čtvrtletí 2026)
· Konsolidace shody s předpisy a třídění pomocí agentů: Automaticky detekuje odchylky v konfiguraci hardwaru nebo softwaru, čímž prosazuje globální podnikové řízení, a zároveň využívá agentní AI k odhalování příčin problémů pro okamžitou technickou nápravu. (k dispozici ve 4. čtvrtletí 2026)
Společnost Everpure dále představuje sadu postupů EDC Success Blueprint, která organizacím s přechodem na datově orientovanou architekturu pomáhá. Tento podrobný plán poskytuje osvědčenou metodiku pro budování a škálování podnikového datového cloudu. Začíná praktickým posouzením připravenosti s cílem identifikovat bezprostřední rizika pro infrastrukturu a bezpečnost, poté vytyčuje jasnou cestu napříč 10 provozními pilíři pro přechod prostředí z manuální správy na vysoce automatizovanou a efektivní architekturu.
Architektura EDC je navržena tak, aby se neustále vyvíjela spolu s technologiemi. Poskytuje jednotnou a zabezpečenou datovou strukturu, která přesně ukazuje, kde se data nacházejí, jak jsou propojena a jaký mají význam. To zcela mění způsob fungování celého prostředí: zásady řízení chrání data na základě jejich inherentního významu, nikoli na základě izolovaných aplikací, pracovní postupy založené na umělé inteligenci se optimalizují s ohledem na sdílený podnikový kontext a infrastruktura se automaticky přizpůsobuje skutečnému chování uživatelů.
Zdroj: Everpure