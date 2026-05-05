EVOLVEO uvádí bezdrátový gamepad Ptero2 pro více herních platforem

- Výrobce: EVOLVEO
- Distributoři ČR: Abacus Electric
- Cena: 999 Kč
- Více informací: https://eshop.evolveo.cz/evolveo-ptero2--bezdratovy-dratovy-gamepad-pro-pc--ps3-4-5--ios--android--switch--cerny/
Gamepad EVOLVEO Ptero2 je navržen jako univerzální ovladač pro hráče, kteří střídají více platforem. Podporuje hraní na konzolích PlayStation 5, PlayStation 4 a PlayStation 3, dále na Nintendo Switch, počítačích s Windows i mobilních zařízeních s iOS a Androidem.
Zařízení nabízí několik možností připojení. K dispozici je bezdrátové spojení přes Bluetooth, 2,4GHz přenos pomocí USB adaptéru i klasické kabelové připojení. Díky tomu lze ovladač snadno přizpůsobit různým herním scénářům bez nutnosti složité konfigurace.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Konstrukce gamepadu vychází z ergonomického designu, který je určen pro delší herní seance. Součástí výbavy je integrovaný touchpad, šestiosý gyroskop a nastavitelné vibrace, které přispívají k přesnějšímu ovládání a lepší odezvě během hraní.
Ovladač umožňuje také individuální přizpůsobení díky programovatelným tlačítkům na zadní straně, na která lze namapovat makra nebo specifické funkce podle potřeb hráče. To ocení zejména uživatelé při hraní náročnějších titulů.
Napájení zajišťuje integrovaná baterie s kapacitou 600 mAh, která poskytuje dostatečnou výdrž pro delší hraní bez nutnosti častého dobíjení. Praktickým prvkem je také 3,5mm audio konektor pro připojení sluchátek přímo k ovladači.
Dostupnost a cena
EVOLVEO Ptero2 je dostupný na českém trhu prostřednictvím vybraných prodejců a oficiálního e-shopu výrobce. Doporučená maloobchodní cena činí 999 Kč.
Zdroj: EVOLVEO