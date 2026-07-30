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Evolveo uvádí QuietCool 7. Procesorový chladič zvládne až 240 W a má vlastní LCD displej

redakce
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Chladič Evolveo QuietCool 7
Autor: Evolveo
Evolveo rozšiřuje nabídku počítačových komponent o vzduchový chladič procesoru QuietCool 7. Novinka kombinuje šest heatpipe, 120mm ventilátor, podporu procesorů s TDP až 240 W a integrovaný LCD displej zobrazující provozní údaje.

Evolveo uvádí na český trh procesorový chladič QuietCool7 určený i pro výkonnější počítačové sestavy. Vzduchové chlazení je dimenzováno na maximální TDP 240 W, výrobce jej proto doporučuje také pro high-end sestavy, přetaktované počítače nebo pracovní stanice využívané pro 3D rendering a streaming.

QuietCool 7 s měděnou základnou

Odvod tepla zajišťuje šest poniklovaných heatpipe o průměru 6 mm v kombinaci s měděnou základnou a masivním hliníkovým pasivem. Ten tvoří 50 žeber o tloušťce 0,35 mm, jejichž uspořádání je optimalizováno pro vysoký průtok vzduchu. Poniklování heatpipe zároveň slouží jako ochrana proti oxidaci.

Chladič Evolveo QuietCool 7

Autor: Evolveo

Ventilátor se přizpůsobuje zatížení

Aktivní část chlazení tvoří 120mm ventilátor s PWM regulací a rozsahem otáček od 800 do 2 200 RPM. Při nižším zatížení může pracovat v nižších otáčkách, zatímco při rostoucí teplotě procesoru zvýší svůj výkon. Maximální průtok vzduchu činí 75,48 CFM a deklarovaná hlučnost 31,67 dB.

Ventilátor používá HDB ložisko, které má přispět k tiššímu provozu, stabilnějším otáčkám a delší životnosti. Gumové prvky v jeho rozích omezují přenos vibrací do skříně. V balení se navíc nacházejí montážní spony umožňující doplnit chladič o druhý ventilátor.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

LCD ukáže teplotu i otáčky

Výrazným prvkem QuietCool 7 je LCD displej na horní straně chladiče. Zobrazuje teplotu procesoru a rychlost ventilátoru a obsahuje animovaný indikátor, jehož podoba se mění podle teploty CPU. Do 50 °C svítí zeleně, mezi 51 a 70 °C oranžově a nad 71 °C červeně.

K dispozici je také bezplatný software Evolveo QuietCool. Ten umožňuje sledovat například teplotu, vytížení, spotřebu, takt a napětí procesoru, ale také parametry grafické karty, využití operační paměti nebo rychlost ventilátorů v počítači.

Design doplňuje ARGB podsvícení ventilátoru a proužku displeje s možností jejich synchronizace. Chladič podporuje platformy AMD AM4 a AM5 a široké spektrum patic Intel včetně LGA 1700 a nejnovější LGA 1851. Rozměry činí 120 × 90 × 158 mm a hmotnost 770 gramů.

Cena a dostupnost

Procesorový chladič Evolveo QuietCool 7 je již dostupný u vybraných prodejců a na oficiálním e-shopu výrobce. Doporučená koncová cena byla stanovena na 999 Kč včetně DPH.

Zdroj: Evolveo

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Autor článku

redakce

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