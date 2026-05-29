Evropský trh chytrých telefonů roste, distribuce řeší zásoby i dražší modely

Evropský trh se smartphony (bez Ruska) v prvním čtvrtletí 2026 vzrostl o 2 % na 33 milionů dodaných zařízení. Podle analýzy společnosti Omdia jde o výsledek kombinace silné poptávky koncových uživatelů a předběžného nakupování ze strany distribučních partnerů, kteří se obávají zhoršující se situace v dodavatelském řetězci.
Analytik Runar Bjorhovde z Omdie k tomu uvádí, že poptávka zůstává stabilní díky pokračující vlně obnovy zařízení a aktivnímu doplňování zásob. Zároveň upozorňuje, že konkurence je často ostřejší mezi distribučními partnery než mezi samotnými výrobci, což vede k preventivnímu předzásobení.
Objevily se i dvouciferné růsty
Co se jednotlivých výrobců týče, pozici evropské jedničky si udržel Samsung. Dodal 12,6 milionu zařízení, což představuje tříprocentní růst. Prodejům pomohly zejména slevy na model Galaxy A16 4G, které vyrovnaly dopady zpožděného uvedení nových řad Galaxy S26, A57 a A37.
Apple v prvním čtvrtletí posílil o 9 % na 8,8 milionu kusů. Tahounem byla řada iPhone 17 a širší dostupnost modelů střední třídy, jako jsou iPhone 15 a 16e. Zajímavé podle analytiků je, že Apple dosáhl růstu i přes méně agresivní slevovou politiku než v minulých letech.
Xiaomi ve sledovaném období zůstalo třetí, ale dodávky mu klesly o 15 % na 4,5 milionu zařízení. Firma však výrazně zvýšila průměrnou prodejní cenu – meziročně o 21 %. Prémiové řady Xiaomi 17 a 15T táhly hodnotu prodejů zejména ve Francii, Německu a Španělsku.
Motorola rostla o 17 % díky expanzi na Pyrenejském poloostrově a posilování ve Francii a Itálii. Dodala 1,9 milionu kusů. Oppo zvýšilo dodávky o 9 % na 1,3 milionu zařízení. Pomohl návrat na francouzský trh a růst v Rumunsku a Polsku. Firma zároveň restrukturalizuje portfolio společně se značkami realme a OnePlus. Nejrychleji rostoucím velkým výrobcem se stal Honor, jenž díky rozšíření nabídky do nižších cenových segmentů meziročně posílil o více než 60 %.
Pro nový mobil si sáhneme hluboko do kapy
Průměrná prodejní cena chytrých telefonů v Evropě vystřelila na rekordních 580 eur. Důvodem je především nedostatek zařízení pod 200 eur, která tvořila historicky nejnižší podíl – jen 25 % dodávek. Podle Bjorhovdeho se trh přesouvá od objemu k hodnotě. Výrobci i distributoři se více zaměřují na střední a vyšší třídu, kde jsou zákazníci méně citliví na cenu a častěji upgradují.
Omdia očekává, že dodávky chytrých telefonů do Evropy v roce 2026 klesnou o 12 %, přičemž většina poklesu přijde ve druhé polovině roku. Důvodem je rychle se zhoršující nedostatek pamětí a očekávaný růst cen komponent.
Analytici předpokládají, že zásoby distributorů zůstanou nadprůměrné, dokud budou ceny stoupat. Jakmile se trh stabilizuje, bude nutná korekce a opatrnější přístup k nákupům. „Dodavatelé i distribuční partneři musí zůstat velmi agilní, ale zároveň se soustředit na posilování značek a získávání koncových zákazníků,“ uzavírá Bjorhovde.
Zdroj: Omdia