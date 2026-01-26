Channeltrends  »  Novinky  »  Extreme Networks spouští Extreme Partner First, usnadní práci resellerům

Extreme Networks spouští Extreme Partner First, usnadní práci resellerům

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Koncept obchodní spolupráce, párování, růstových strategií. Obchodní ekosystémy a partnerství. Vytváření sítí a řešení vytváření nových příležitostí. Vztahy mezi úkoly, spolupráce, budování týmu.
Autor: Shutterstock
Nový program podle vendora nabízí jednotné globální podmínky, rychlejší schvalování obchodů, AI nástroje pro podporu prodeje a vyšší transparentnost, což by resellerům mělo zjednodušit plánování marží i umožnit efektivnější práci se zákazníky.

Společnost Extreme Networks tento měsíc spustila nový partnerský program s názvem Extreme Partner First, který má vysoké ambice – odstranit složitosti tradičních kanálových programů. Novinka partnerům slibuje jednotné podmínky, transparentní ceny i AI nástroje pro rychlejší uzavírání obchodů.

Nový program staví na objemově založeném modelu slev a odměn, který nahrazuje dosavadní komplikované struktury. To znamená, že partneři mohou snadněji odhadovat marže a plánovat růst bez nejasností ohledně výše rabatu či individuálních podmínek.

Program je zároveň úzce propojený s platformou Extreme Platform ONE, jež integruje networking, umělou inteligenci a bezpečnost do jediné platformy s cílem odměňovat partnery za úspěchy.

Globální schvalování pro lepší obchody

Extreme Networks dle svých slov výrazně přepracoval proces registrace a ochrany obchodů. Jednotný globální rámec pro registraci nově umožňuje partnerům realizovat a uzavírat mezinárodní zakázky bez zbytečných překážek. Společnost navíc nastavila cílovou lhůtu 48 hodin pro schválení servisních úrovní (SLA), což má zlepšit rychlost a jistotu při uzavírání obchodů.

Jedním z klíčových prvků programu je portál Partner AI Sales Assistant, který partnerům nabízí rychlý přístup k prodejním informacím od produktových detailů přes relevantní případové studie až po ceníky. Tento nástroj má podle Extreme významně urychlit uzavírání obchodů a snížit čas potřebný k získání potřebných podkladů.

Program dále zahrnuje personalizované dashboardy, přehled o obchodních aktivitách v reálném čase a rychlejší přístup k odměnám. Díky tomu mohou partneři lépe spravovat své příležitosti a mít přehled o tom, jak se jejich obchodní aktivity vyvíjejí.

Rozšířené školení a certifikace

Extreme nezapomíná ani na vzdělávání partnerů – součástí programu je komplexní nabídka školení a certifikací, které kladou důraz na připravenost na AI infrastruktury a nasazení extrémně výkonných sítí. Nové kombinované certifikace pokrývají jak instalaci, tak řešení problémů, což partnerům pomůže zvyšovat odborné kompetence a podporovat zákazníky při implementaci složitých projektů.

HR26

Podle seniorního viceprezidenta Extreme Networks pro channel Joe Spencera tradiční partnerství často přidává třecí faktory, které zpomalují obchodní procesy. Extreme Partner First podle přináší jasnost, rychlost a ochranu partnerům, což má umožnit efektivnější operace, jistotu investic a možnost nabízet vyšší hodnotu zákazníkům.

Zdroj: Extreme Networks, Foundry

  • Našli jste v článku chybu?

