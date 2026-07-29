Falešné hry dál útočí na Android. Nejčastější hrozba stojí za pětinou případů, tvrdí ESET

Útočníci sázejí na jednoduché mobilní hry
Hiddad.BDM se šíří mimo jiné prostřednictvím jednoduchých barevných her fungujících současně jako launchery, tedy domovské obrazovky telefonu. ESET tento způsob šíření zaznamenal už v květnu, v červnu však počet případů dále narostl. Mezi příklady falešných aplikací patří Pillow Chase Home App nebo Candy Race Launcher.
Bezpečnostní experti očekávají, že mobilní hry budou významným prostředkem pro distribuci škodlivého kódu i během letní sezony. Útočníci využívají zvýšeného zájmu o zábavní aplikace a vytvářejí jejich falešné nebo upravené varianty, které následně distribuují mimo standardní oficiální obchody.
Malware se schovává i za AI nástroje
Druhou nejčastější hrozbou byl trojský kůň Hiddad.BDJ s podílem 8,82 %. Útočníci jej v minulosti ukrývali například do falešných verzí her Geometry Dash a Minecraft, aplikací ChatGPT a Grok nebo streamovací služby Spotify. V červnu se k nim přidala falešná verze nástroje Photoroom: AI Photo Editor.
Trojské koně po napadení zařízení zobrazují agresivní reklamu a mohou také shromažďovat informace o telefonu. Získaná data pak mohou útočníci využít například k přesnějšímu zacílení dalších škodlivých kampaní.
Popularita aplikací láká kyberzločince
Podle ESETu útočníci často zneužívají názvy aplikací a her, které si mezi uživateli získaly větší popularitu. Bezpečnostní riziko vzniká především při jejich vyhledávání prostřednictvím webového prohlížeče, odkud se uživatel může dostat do obchodů třetích stran bez stejné úrovně bezpečnostních kontrol jako u oficiálních distribučních kanálů.
Uživatelé by podle bezpečnostních expertů měli aplikace instalovat především z oficiálních obchodů a před instalací zvážit, zda daný program skutečně potřebují. Důležitá je rovněž kontrola oprávnění – aplikace by měly získat přístup pouze k těm částem telefonu, které potřebují pro svou funkci. Nepoužívané programy je vhodné odinstalovat.
ESET doporučuje také pravidelně aktualizovat operační systém i jednotlivé aplikace a zálohovat obsah telefonu pro případ jeho ztráty nebo odcizení. Další vrstvu ochrany může představovat bezpečnostní software, případně VPN při připojování k internetu nebo funkce umožňující ztracené zařízení lokalizovat a vzdáleně vymazat.
Zdroj: ESET