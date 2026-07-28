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Fortinet varuje před kvantovými útoky. Hackeři sbírají šifrovaná data už dnes

Jakub Fišer
Dnes
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Fortinet a report o kvantových podvodech
Autor: Fortinet
Kyberzločinci podle Fortinetu stále častěji využívají strategii „sbírej teď, dešifruj později“, při níž ukládají zašifrovaná data pro jejich budoucí prolomení pomocí kvantových počítačů. Ohroženy jsou především organizace pracující s informacemi, které musí zůstat důvěrné řadu let.

Ransomware má za sebou rekordní rok

Počet potvrzených obětí ransomwaru dosáhl v roce 2025 podle Fortinetu 7 831 případů. Společnost tento vývoj považuje za jeden z důkazů pokračující industrializace kybernetické kriminality, při níž útočníci ve velkém shromažďují a následně zneužívají citlivá firemní a osobní data.

S rostoucím významem kvantových technologií se objevuje strategie označovaná jako „harvest now, decrypt later“. Útočníci při ní zachycují dnes zašifrovaná data a ukládají je s očekáváním, že je v budoucnu dokážou dešifrovat pomocí dostatečně výkonných kvantových počítačů. Fortinet proto upozorňuje, že kvantová hrozba se netýká pouze vzdálené budoucnosti.

Samotný okamžik, kdy kvantové počítače získají dostatečný výkon k praktickému prolomení současných kryptografických mechanismů, bývá označován jako „Den Q“. Podle Fortinetu může být ještě několik let vzdálený, organizace však musí počítat s tím, že citlivá data odcizená v současnosti mohou mít pro útočníky hodnotu i za mnoho let.

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Největší riziko hrozí dlouhodobě citlivým datům

Fortinet předpokládá, že kvantové počítače mohou dnešní šifrovací standardy prolomit během následujících deseti let. Největší riziko proto hrozí organizacím pracujícím s daty, která musí zůstat důvěrná dlouhodobě. Jde například o finanční instituce, telekomunikační společnosti, obranný sektor nebo státní správu.

Do stejné kategorie patří zdravotnická dokumentace nebo duševní vlastnictví. Hodnota těchto informací často přetrvává mnoho let, a jsou proto atraktivním cílem pro útočníky, kteří počítají s jejich dešifrováním až v budoucnosti.

Zdroj: Youtube.com

Přechod na post-kvantovou kryptografii

Firmy by podle Fortinetu neměly s přípravami čekat na okamžik, kdy budou praktické kvantové útoky skutečně možné. Přechod na post-kvantovou kryptografii (PQC) může trvat několik let a jeho odkládání zvyšuje riziko budoucího prolomení dat, která útočníci získávají už nyní.

Jedním z řešení jsou post-kvantové algoritmy, například standardizovaný ML-KEM nebo další algoritmy BIKE, HQC a Frodo. Fortinet zmiňuje také Quantum Key Distribution pro bezpečnou výměnu kryptografických klíčů a tzv. algorithm stacking, při němž je pro zvýšení odolnosti kombinováno více kryptografických algoritmů.

Další možností je hybridní režim kombinující současnou klasickou kryptografii s post-kvantovými metodami. Organizacím má umožnit postupný přechod bez nutnosti jednorázově nahradit celou bezpečnostní infrastrukturu. Fortinet doporučuje začít s budováním kvantové odolnosti především organizacím z finančnictví, zdravotnictví, telekomunikací a veřejné správy

Zdroj: Fortinet

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Autor článku

Jakub Fišer

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