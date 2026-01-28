Channeltrends  »  Novinky  »  GFI Software investuje do umělé inteligence, všechny produkty mají AI inovace

GFI Software investuje do umělé inteligence, všechny produkty mají AI inovace

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
Investice do rozvoje AI a její integrace do produktů GFI Software podle CEO Erica Vaughana představuje stěžejní inciativu společnosti.

Společnost GFI Software oznámila, že do inovací umělé inteligence v rámci svých produktů investovala již více než 5 milionů dolarů. V investicích, jež mají za cíl zvýšit produktivitu práce uživatelů a hodnotu pro partnery a zákazníky, navíc plánuje pokračovat i letos.

„Automatizace a rychlost jsou sice důležité, ale skutečná síla umělé inteligence spočívá v inovacích,“ řekl Eric Vaughan,CEO GFI Software. „AI vytváří prostor pro zaměstnance, aby se mohli soustředit na vysoce hodnotnou, kreativní a strategickou práci tím, že AI přebírá opakující se nebo kognitivně náročné úkoly.“

HR26

GFI Software uvádí MyPersonas, digitální AI klon klíčových firemních pracovníků Přečtěte si také:

GFI Software uvádí MyPersonas, digitální AI klon klíčových firemních pracovníků

Investice do rozvoje AI a její integrace do produktů podle Vaughana představuje stěžejní inciativu GFI, která bude intenzivně pokračovat i v letošním roce. Společnost se rozhodla integrovat AI funkce do všech svých produktů. Některé AI aktualizace v současné době například zahrnují:

  • Eloquens Al, nástroj pro automatizaci e-mailové komunikace, umožňuje reagovat na příchozí e-maily na míru do 5 minut, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a v jakémkoli z více než 160 jazyků.
  • MyPersonas, nástroj pro generování odpovědí na otázky zákazníků v reálném čase, poskytuje odborné znalosti dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ve formátu videochatu s digitální verzí libovolného zaměstnance.
  • GFI AppManager AI, nástroj pro správu zákazníků a produktů z jedné obrazovky, nabízí výhody jako např. odpovědi v přirozeném jazyce a rychlejší řešení problémů v různých prostředích. Chystaná funkce RADAR AI (Risk and Anomaly Detection, Alerts, and Response) využívá strojové učení k identifikaci neobvyklých aktivit a transformuje sběr a analýzu dat na praktické poznatky.
  • GFI Kerio Control AI pro komplexní zabezpečení firemní sítě nabízí na AI postavenou analýzu hrozeb, která sbírá data ze všech instalací, a pokus o útok na kteroukoliv z nich způsobí blokování útočníka na všech.
  • GFI KerioConnect AI, ucelené řešení podnikové elektronické pošty, zabezpečuje e-maily a spolupráci s pomocí AI asistence. Kromě toho brzy přidá praktické AI funkce jako např. shrnutí e-mailů, návrhy odpovědí a analýzy v oblasti compliance a bezpečnosti.
  • GFI MailEssentials AI pro filtrování pošty obsahuje AI funkce umožňující analýzu předpisů, které se mohou na společnost vztahovat, a na jejím základě pak blokování obsahu, který by mohl některé z nich porušovat – v podstatě tak zajišťuje pro odchozí poštu inteligentní DLP.
  • GFI Archiver AI, komplexní archivační řešení, obsahujeAl analýzu všech mailů v archivu, a kromě přehledu o tom, jaké vzorce komunikace jsou nejčastější, umožňuje stejně jako MailEssentials AI zajištění compliance.

Zdroj: GFI Software

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Daň z přidané hodnoty

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?