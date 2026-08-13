Google Pixel 11 Pro přináší nový Tensor G6 a pokročilejší fotoaparát

- Výrobce: Google
- Cena: od 34 990 Kč
- Více informací: https://blog.google/intl/cs-cz/produkty-sluzby/hjardware-android/google-pixel-11-pro-xl/
Google představil nový Pixel 11 Pro XL, který představuje největší model nové generace smartphonů Pixel. Telefon kombinuje 6,8″ Super Actua displej s obnovovací frekvencí až 120 Hz, nový procesor Tensor G6 a trojitý zadní fotoaparát. Konstrukce nadále vychází z charakteristického designu řady Pixel, zároveň ale přináší upravený modul fotoaparátu a nové barevné varianty.
Displej s jasem až 3 600 nitů
Pixel 11 Pro XL je vybaven 6,8″ LTPO OLED displejem Super Actua s rozlišením 2 992 × 1 344 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz. Maximální jas dosahuje až 3600 nitů, což má zlepšit čitelnost zejména při používání telefonu venku na přímém slunci. Panel chrání sklo Corning Gorilla Glass Victus 2.
Nový Tensor G6
O výkon se stará nová generace čipu Google Tensor G6, který je navržen s důrazem na výkon, energetickou efektivitu a zpracování úloh umělé inteligence. Google jeho možnosti využívá také pro fotografické funkce a další nástroje Gemini integrované přímo do systému. Telefon je dodáván s Androidem 17 a Google u něj stejně jako u předchozích generací slibuje dlouhodobou softwarovou podporu.
Trojitý fotoaparát s až 120× zoomem
Na zadní straně se nachází trojitý fotoaparát s hlavním 50Mpx snímačem, ultraširokoúhlým fotoaparátem a teleobjektivem. Nový teleobjektiv zachytí podle Googlu o 32 % více světla než předchozí řešení. Pro přiblížení slouží funkce Pro Zoom, která umožňuje dosáhnout až 120× zvětšení. Přední kamera má rozlišení 42 Mpx.
Google rozšířil také softwarovou výbavu fotoaparátu. Funkce Magic Capture umožňuje pořizovat a následně vybírat snímky s využitím automatického zpracování, zatímco Camera Looks nabízí přednastavené vizuální styly pro fotografie. Novinka zvládá také záznam videa v rozlišení 8K a nabízí režim Pro Stable Video pro stabilnější záznam. Pro náročnější uživatele je připravena také sada Creator Suite s nástroji pro tvorbu a úpravu videí.
Gemini dostává další úkoly
Součástí systému jsou nové funkce umělé inteligence postavené na Gemini. Telefon dokáže například pracovat s překladem videí, podcastů nebo hlasových zpráv v reálném čase. Circle to Search lze nově využít přímo prostřednictvím fotoaparátu, takže uživatel může objekty nebo text v okolí vyhledávat bez nutnosti nejprve pořizovat fotografii.
Baterie vydrží přes 30 hodin
Pixel 11 Pro XL využívá baterii s kapacitou 5115 mAh a podle Googlu nabízí více než 30 hodin provozu na jedno nabití. K dispozici je také rychlé kabelové nabíjení a bezdrátové nabíjení prostřednictvím technologie PixelSnap s výkonem až 25 W. Telefon podporuje rovněž reverzní bezdrátové nabíjení kompatibilního příslušenství.
Dostupnost a cena
Google Pixel 11 Pro XL bude dostupný v konfiguracích s 256 GB, 512 GB a 1 TB úložištěm. Základní 256GB varianta má v Česku stát 33 990 Kč. K dispozici bude i zmenšená varianta za 29 490 Kč, případně základní model Pixel 11 za cenu 24 490 Kč. Telefon byl představen 12. srpna 2026 a do prodeje má zamířit 20. srpna.
Zdroj: Google