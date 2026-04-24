Hisense uvádí RGB MiniLED televizory UR9S a UR8S na evropský trh

- Výrobce: Hisense
Hisense rozšiřuje své portfolio televizorů o řadu RGB MiniLED, která doplňuje stávající modely UXQ. Nové série UR9S a UR8S přinášejí technologii RGB MiniLED do širšího spektra úhlopříček a zaměřují se na využití v běžných domácnostech i náročnějších sestavách domácí zábavy.
Modely UR9S jsou dostupné ve velikostech od 65 do 85 palců, zatímco řada UR8S pokrývá rozsah od 55 do 100 palců. Díky této nabídce chce výrobce zpřístupnit pokročilé zobrazovací technologie širšímu okruhu uživatelů napříč různými typy interiérů.
Základem nové řady je technologie RGB MiniLED, která nahrazuje tradiční jednobarevné podsvícení samostatnými červenými, zelenými a modrými LED diodami. Tento přístup umožňuje vytvářet přesnější barevný základ přímo na úrovni podsvícení, což přispívá k realističtějšímu zobrazení.
Zpracování obrazu zajišťuje procesor Hi-View AI Engine RGB, který řídí jas i barevné složky v reálném čase. Výsledkem je stabilní obraz i v jasných scénách, kde si televizor zachovává sytost barev bez nežádoucího vyblednutí.
Televizory dosahují až 100% pokrytí barevného prostoru BT.2020, což umožňuje zobrazit širokou škálu odstínů. Díky tomu působí obraz přirozeněji a lépe odpovídá reálným scénám, a to i v náročných světelných podmínkách.
Technologie RGB MiniLED zároveň přispívá k vyšší energetické účinnosti, protože vytváří požadované barvy přímo pomocí LED diod bez nutnosti dodatečné konverze. To vede ke snížení ztrát světla a efektivnějšímu využití energie.
Součástí výbavy jsou také prvky zaměřené na komfort při sledování. Televizory omezují modré světlo na hardwarové úrovni a disponují certifikací TÜV Rheinland, která potvrzuje šetrnost k očím při delším sledování.
Další technologická vylepšení zahrnují přesnější řízení lokálního stmívání, optické prvky pro lepší směrování světla a certifikaci Pantone pro věrné zobrazení barev. Tyto prvky přispívají k vyššímu kontrastu, stabilitě barev a celkové kvalitě obrazu.
Dostupnost a cena
Televizory Hisense řad UR9S a UR8S byly představeny pro evropský trh. Informace o dostupnosti na jednotlivých trzích a cenách nebyly zveřejněny.
Zdroj: Hisense