Honor má novinku 600 Smart 5G. Lákat chce odolností a baterií s kapacitou 7 700 mAh

- Výrobce: Honor
- Cena: 6 997 Kč
- Více informací: https://www.honor.com/cz/
Honor uvedl na český trh nový smartphone Honor 600 Smart 5G, který cílí na uživatele hledající kombinaci vyšší odolnosti, dlouhé výdrže baterie a funkcí využívajících umělou inteligenci. Telefon je vybaven baterií s kapacitou 7 700 mAh a systémem MagicOS 10 postaveným na Androidu 16.
Konstrukce odolá pádům i vodě
Výrobce vybavil telefon vlastní konstrukcí tlumící nárazy, díky které získal certifikaci SGS Premium Performance a pětihvězdičkové hodnocení odolnosti proti pádům. Podle Honoru zvládne zařízení pády z výšky až 2,5 metru. Odolnost doplňuje krytí IP64 proti prachu a stříkající vodě a technologie Wet-hand Touch, která umožňuje ovládat displej i mokrými prsty.
Baterie na několik dní provozu
Jedním z hlavních lákadel je baterie s kapacitou 7 700 mAh, která má podle výrobce zajistit několikadenní výdrž na jedno nabití. Honor zároveň uvádí, že baterie je navržena pro dlouhodobé používání a po několika letech si má zachovat většinu své původní kapacity. O nabíjení se stará technologie 45W Honor SuperCharge.
Telefon je vybaven také systémem monitorování teploty, který umožňuje provoz v rozsahu od −30 °C do 50 °C. Cílem je zajistit stabilní fungování zařízení i v náročných klimatických podmínkách.
Samostatné AI tlačítko
Novinkou je vyhrazené AI tlačítko, které je oddělené od tlačítka napájení. Ve výchozím nastavení dvojitým stiskem spouští fotoaparát i z uzamčené obrazovky, uživatel si ale může jednotlivá gesta přizpůsobit a přiřadit jim různé funkce nebo aplikace. Tlačítko slouží také jako rychlý přístup k AI funkcím systému.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
MagicOS 10 nabízí integraci služeb Google Gemini, Magic Portal a Circle to Search. Součástí systému jsou rovněž nástroje AI Outpainting, AI Upscale nebo AI Cutout určené pro úpravy fotografií přímo v telefonu.
O výkon zařízení se stará procesor Snapdragon 4 Gen 4 doplněný o 4 GB operační paměti s technologií Honor RAM Turbo, která umožňuje využít dalších 8 GB virtuální RAM. Pro ukládání dat je připraveno úložiště o kapacitě 256 GB, které podle výrobce pojme více než 150 tisíc fotografií.
Cena a dostupnost
Smartphone Honor 600 Smart 5G je dostupný ve stříbrném a černém barevném provedení. Doporučená cena na českém trhu začíná na 6 997 Kč.