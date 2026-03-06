Channeltrends  »  Novinky  »  Honor na MWC 2026 představil průlomový robotický mobil Robot Phone

redakce
Dnes
Dnes

Honor Robot Phone
Autor: Honor
Výrobce na veletrhu Mobile World Congress 2026 představil svou vizi Augmented Human Intelligence (AHI) a urychlení plánu ALPHA postaveného na třech pilířích – Alpha Phone, Alpha Store a Alpha Lab. Hlavní pozornost přitáhl koncept Robot Phone.
Na akci v Barceloně Honor ukázal, jak chce propojit inteligentní hardware a software do jednotného ekosystému zaměřeného na člověka. Plán ALPHA stojí na třech pilířích: Alpha Phone redefinuje podobu zařízení s AI, Alpha Store rozvíjí nový model AI ekosystému a Alpha Lab se soustředí na dlouhodobý technologický výzkum a propojení křemíkových a uhlíkových materiálů.

Nejvýraznější novinkou je Robot Phone, nový typ smartphonu, který kombinuje umělou inteligenci s fyzickým pohybem. Nejde jen o klasické reakce na dotyk či hlas, ale o zařízení schopné aktivního pohybu, změny perspektivy a expresivní interakce prostřednictvím těla a kamery. Honor tak posouvá smartphone od statického zařízení směrem k roboticky asistovanému společníkovi.

Robot Phone využívá multimodální vnímání – dokáže identifikovat zvuky, sledovat pohyb a udržovat vizuální kontakt s uživatelem. Díky tomu nabízí přirozenější a intuitivnější způsob interakce. Při videohovorech například sleduje uživatele pomocí robotického ovládání pohybu a upravuje úhel záběru v reálném čase.

Zařízení reaguje také „řečí těla“. Umí přikyvovat, kroutit hlavou nebo se pohybovat v rytmu hudby, čímž přidává digitální komunikaci emotivní a hravý rozměr. Honor tím demonstruje, jak může být umělá inteligence nejen funkční, ale i expresivní.

Technologickým základem je ultrakompaktní 4DoF kardanový systém s vlastním mikromotorem vyvinutým pro extrémní kompaktnost a výkon. Konstrukce vychází z know-how získaného při vývoji skládacích smartphonů. Tříosý stabilizační systém gimbalu zajišťuje plynulý pohyb i v dynamických situacích.

AIT26

Robot Phone je vybaven 200MP senzorem a podporuje funkce jako Super Steady Video, AI Object Tracking a AI SpinShot, který umožňuje rotační pohyb o 90° a 180° pro filmové přechody – a to i při ovládání jednou rukou. HONOR tak cílí na uživatele, kteří chtějí překročit hranice běžného mobilního videa a přiblížit se profesionálnímu vyprávění příběhů.

Zdroj: Honor

