Honor představuje tablet MagicPad 4 s výkonem na úrovni PC

- Výrobce: Honor
- Distributoři ČR: TCCM
- Distributoři SR: TCCM
- Cena: od 21 990 Kč
- Více informací: www.honor.com
Společnost Honor uvedla na trh model MagicPad 4, který se zaměřuje na spojení vysokého výkonu, pokročilého displeje a mimořádně kompaktní konstrukce. Zařízení cílí na uživatele, kteří hledají alternativu k notebooku v mobilním formátu, a to bez zásadních kompromisů v oblasti výkonu nebo funkční výbavy.
Tablet se vyznačuje extrémně tenkým profilem o tloušťce 4,8 mm, čímž se řadí mezi nejtenčí zařízení své kategorie. Nízká hmotnost přibližně 450 gramů je výsledkem konstrukce využívající odlehčené materiály a konstrukční prvky inspirované leteckým průmyslem. V kombinaci s klávesnicí a stylusem zůstává celková hmotnost sestavy pod hranicí jednoho kilogramu.
Dominantním prvkem zařízení je OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 165 Hz a rozlišením 3000 × 1920 pixelů. Panel podporuje široký barevný gamut a vysoký jas, což umožňuje použití i v náročnějších světelných podmínkách. Součástí výbavy jsou také technologie zaměřené na ochranu zraku, včetně vysokofrekvenčního PWM stmívání a dalších optimalizací obrazu.
Výkon tabletu zajišťuje procesor Snapdragon 8 Gen 5 vyráběný 3nm technologií, který patří mezi nejvýkonnější mobilní čipy současnosti. Ten doplňuje systém chlazení s vícevrstvou konstrukcí pro efektivní odvod tepla i při vyšším zatížení. O výdrž se stará baterie s kapacitou 10 100 mAh s podporou rychlého nabíjení.
Zařízení je navrženo tak, aby mohlo fungovat i jako pracovní nástroj. Režim připomínající desktopové prostředí umožňuje práci s více okny, podporu klávesových zkratek i připojení externích periferií. Díky tomu lze tablet využít nejen pro konzumaci obsahu, ale i pro produktivní činnosti.
Součástí výbavy jsou také nástroje využívající umělou inteligenci, které pomáhají například se zpracováním poznámek, přepisem schůzek nebo organizací úkolů. Funkce jako AI Summary nebo AI Voiceprint Noise Cancellation rozšiřují možnosti využití zařízení v pracovním i komunikačním kontextu.
Tablet podporuje také propojení s dalšími zařízeními napříč různými platformami. Umožňuje sdílení obsahu nebo rozšíření pracovní plochy například ve spolupráci s dalšími zařízeními, což usnadňuje práci v hybridním prostředí.
Významnou součástí výbavy je také multimediální stránka zařízení. Osm reproduktorů podporujících prostorový zvuk zajišťuje kvalitní audio výstup pro sledování videa i komunikaci, což doplňuje celkový důraz na univerzální využití tabletu.
Honor MagicPad 4 tak kombinuje parametry běžné spíše u notebooků s mobilním formátem tabletu. Výsledkem je zařízení, které cílí na uživatele hledající vysoký výkon, flexibilitu a pokročilé funkce v kompaktním provedení.
Dostupnost a cena:
Honor MagicPad 4 bude na českém trhu dostupný od začátku dubna 2026 za cenu od 21 990 Kč
Zdroj: Honor