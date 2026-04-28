Honor uvádí na český trh chytrý telefon 600 Lite s 108MP fotoaparátem

- Výrobce: Honor
- Distributoři ČR: TCCM
- Distributoři SR: TCCM
- Cena: 10 990 Kč
Honor 600 Lite přichází s konstrukcí, která využívá vakuově kovaný hliníkový unibody design. Výrobce tím nahrazuje běžné plastové rámy a přináší kovové zpracování i do nižší cenové kategorie. Telefon si zároveň zachovává tenké tělo s tloušťkou 7,34 mm a hmotností přibližně 180 gramů.
Zařízení je vybaveno 6,6palcovým AMOLED displejem s rozlišením 1,5K a velmi úzkými rámečky. Konstrukce je doplněna odolností proti pádům z výšky až 1,8 metru a certifikací SGS, což zvyšuje jeho mechanickou odolnost při každodenním používání.
Fotografická výbava zahrnuje hlavní snímač s rozlišením 108 MP, který využívá pokročilé algoritmy pro zachycení detailů. Součástí je také fyzické tlačítko AI Camera, které umožňuje rychlé spuštění fotoaparátu nebo zahájení záznamu videa bez nutnosti odemykání zařízení.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Výkon zajišťuje osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 7100 Elite, doplněný o 8 GB operační paměti a úložiště o kapacitě 256 GB. Technologie Honor RAM Turbo umožňuje rozšíření operační paměti až na ekvivalent 16 GB pro plynulejší multitasking.
Dlouhou výdrž zajišťuje baterie s kapacitou 6520 mAh, která podle výrobce umožňuje až 48 hodin provozu. Telefon podporuje rychlé nabíjení pomocí technologie 45W HONOR SuperCharge, což zkracuje dobu doplnění energie.
Součástí zařízení jsou také funkce založené na umělé inteligenci v prostředí MagicOS 10. Mezi ně patří například AI Screen Suggestion, Circle to Search nebo nástroje pro shrnutí textu a úpravu psaného projevu. Nechybí ani funkce AI Voice Cloning Detection zaměřená na zvýšení bezpečnosti.
Displej nabízí maximální jas až 6500 nitů, což zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunečním světle. Kombinace vysokého jasu, velké baterie a výkonného hardwaru umožňuje zařízení zvládat náročnější scénáře použití i při delším zatížení.
Dostupnost a cena
Honor 600 Lite bude na českém trhu dostupný od 22. dubna ve variantě s pamětí 8 GB RAM a 256 GB úložiště.
Zdroj: Honor