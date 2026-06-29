Honor Watch 6 přinášejí dlouhou výdrž i monitoring zdraví pomocí AI

- Výrobce: Honor
- Distributoři ČR: TCCM
- Distributoři SR: TCCM
Honor Watch 6 jsou navrženy pro aktivní životní styl a spojují sportovní funkce s nepřetržitým sledováním zdravotního stavu. Tělo hodinek je vyrobeno z recyklované hliníkové slitiny, váží 41 gramů a doplňuje jej design inspirovaný přívody vzduchu závodních automobilů. Povrchová úprava má připomínat titanovou slitinu a zvýšit odolnost při každodenním používání.
Hodinky nabízejí více než 120 sportovních režimů včetně specializovaných profilů pro trailový běh, badminton nebo fotbal. Při běhu v terénu využívají AI trenéra, navigační upozornění i duální GPS systém AccuTrack, který sleduje trasu, převýšení a další parametry. U vybraných sportů poskytují také podrobnější statistiky zaměřené na analýzu výkonu.
Pro bezproblémové používání v různých podmínkách jsou Honor Watch 6 vybaveny displejem s podporou ovládání mokrými prsty a splňují odolnost IP69 proti prachu a vodě. Integrovaná baterie s kapacitou 980 mAh podle výrobce umožňuje provoz až 35 dní na jedno nabití.
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Významnou součástí výbavy jsou zdravotní funkce. Hodinky nepřetržitě sledují srdeční tep, okysličení krve, úroveň stresu i kvalitu spánku. Funkce Quick Health Scan poskytuje rychlý přehled o hlavních zdravotních ukazatelích, zatímco automatické denní reporty shrnují naměřené hodnoty a vývoj kondice.
O přesnější měření se stará systém Honor IntelliSense, který využívá pokročilé snímání biologických signálů. Součástí výbavy je také průběžné monitorování krevního tlaku, které probíhá automaticky na pozadí bez nutnosti ručního spuštění měření.
Pro každodenní používání jsou hodinky vybaveny displejem s maximálním jasem až 3 000 nitů, který zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Uživatelé si mohou přizpůsobit vzhled pomocí animovaných ciferníků s vlastními fotografiemi nebo krátkými videi a využít podporu ovládání gesty pro přijímání hovorů, ovládání hudby nebo vypnutí budíku.
Výbavu doplňuje možnost současného připojení ke dvěma telefonům, vestavěný AI Recorder pro vytváření hlasových poznámek a jejich shrnutí nebo podpora bezkontaktních plateb prostřednictvím NFC pro karty Mastercard a Visa.
Dostupnost a cena
Informace o dostupnosti na českém trhu ani doporučenou prodejní cenu společnost Honor zatím nezveřejnila.
Zdroj: Honor