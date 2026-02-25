Channeltrends  »  Novinky  »  HP Poly Mission a VideoOS 5.0: Nová generace technologií pro hybridní spolupráci

HP Poly Mission a VideoOS 5.0: Nová generace technologií pro hybridní spolupráci

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

HP Poly Mission 800 Series
Autor: HP
Společnost HP představila na veletrhu ISE 2026 v Barceloně novou generaci řešení pro hybridní práci. Nová řada headsetů HP Poly Mission Series a platforma HP Poly VideoOS 5.0 přinášejí pokročilé audio i video technologie pro práci v kanceláři i na cestách.

Nová řada HP Poly Mission Series zahrnuje USB headsety navržené pro spolehlivou a srozumitelnou komunikaci v hybridním prostředí. Konstrukce klade důraz na nízkou hmotnost a komfort při celodenním nošení, zatímco pokročilé technologie zajišťují čistý přenos hlasu i v rušném prostředí.

Všechny modely využívají AI potlačení hluku, které eliminuje rušivé zvuky na pozadí, a podporují technologii super wideband pro vyšší kvalitu hlasového přenosu. Díky tomu je řeč přirozenější a srozumitelnější při online schůzkách i telefonních hovorech.

Řada HP Poly Mission 400 je určena pro každodenní použití v kanceláři i při práci z domova a klade důraz na pohodlí a univerzálnost. Vyšší modelová řada HP Poly Mission 600 přidává duální mikrofony s pokročilým potlačením hluku a rozšířené možnosti ovládání.

Nejvybavenější řada HP Poly Mission 800 kombinuje čtyři mikrofony s potlačením hluku a pokročilé aktivní potlačení hluku (ANC). Výsledkem je maximální srozumitelnost hlasu i v akusticky náročných podmínkách, například v otevřených kancelářích.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Headsety jsou certifikovány pro platformy Microsoft Teams, Zoom, Google Meet a Google Voice, což usnadňuje jejich nasazení i správu v podnikových prostředích. Důraz je kladen také na udržitelnost – zařízení využívají vyměnitelné součásti a odpovědně získané materiály pro delší životní cyklus.

Platforma HP Poly VideoOS 5.0 jako základ budoucího rozvoje

Nová verze HP Poly VideoOS 5.0 přechází na platformu Android 13 a přináší vyšší výkon, delší softwarovou podporu a lepší připravenost na budoucí inovace. Aktualizace vytváří technický základ pro další rozvoj videořešení HP Poly Studio.

Platforma přináší pokročilejší práci s kamerou, AI potlačení hluku, efektivnější kombinování zvuku z více mikrofonů a rychlejší odezvu dotykového ovládání. Nová generace videoportfolia HP Poly je certifikována pro Microsoft Teams a Zoom na platformě Android 13.

VideoOS 5.0 zároveň otevírá cestu k budoucí verzi 5.1 s funkcí automatického přepínání kamer pomocí technologie HP Poly DirectorAI a k dalším aktualizacím až na Android 17 s plánovanou podporou do roku 2032. HP tak staví své řešení na dlouhodobé softwarové strategii, která firmám zajišťuje investiční jistotu i do dalších let.

Ceny a dostupnost

  • HP Poly Mission 400 Series budou dostupné na HP.com v březnu za cenu od 57,95 USD
  • HP Poly Mission 600 Series budou dostupné na HP.com v březnu za cenu od 139,95 USD
  • HP Poly Mission 800 Series budou dostupné na HP.com v květnu za cenu od 179,95 USD
  • HP Poly VideoOS 5.0 bude dostupný v únoru 2026

Zdroj: HP

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Máslo bude levné až do podzimu

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas