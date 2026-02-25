HP Poly Mission a VideoOS 5.0: Nová generace technologií pro hybridní spolupráci

- Výrobce: HP
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
- Více informací: https://www.hp.com/us-en/poly/headsets/usb-headsets/mission-series.html
Nová řada HP Poly Mission Series zahrnuje USB headsety navržené pro spolehlivou a srozumitelnou komunikaci v hybridním prostředí. Konstrukce klade důraz na nízkou hmotnost a komfort při celodenním nošení, zatímco pokročilé technologie zajišťují čistý přenos hlasu i v rušném prostředí.
Všechny modely využívají AI potlačení hluku, které eliminuje rušivé zvuky na pozadí, a podporují technologii super wideband pro vyšší kvalitu hlasového přenosu. Díky tomu je řeč přirozenější a srozumitelnější při online schůzkách i telefonních hovorech.
Řada HP Poly Mission 400 je určena pro každodenní použití v kanceláři i při práci z domova a klade důraz na pohodlí a univerzálnost. Vyšší modelová řada HP Poly Mission 600 přidává duální mikrofony s pokročilým potlačením hluku a rozšířené možnosti ovládání.
Nejvybavenější řada HP Poly Mission 800 kombinuje čtyři mikrofony s potlačením hluku a pokročilé aktivní potlačení hluku (ANC). Výsledkem je maximální srozumitelnost hlasu i v akusticky náročných podmínkách, například v otevřených kancelářích.
Headsety jsou certifikovány pro platformy Microsoft Teams, Zoom, Google Meet a Google Voice, což usnadňuje jejich nasazení i správu v podnikových prostředích. Důraz je kladen také na udržitelnost – zařízení využívají vyměnitelné součásti a odpovědně získané materiály pro delší životní cyklus.
Platforma HP Poly VideoOS 5.0 jako základ budoucího rozvoje
Nová verze HP Poly VideoOS 5.0 přechází na platformu Android 13 a přináší vyšší výkon, delší softwarovou podporu a lepší připravenost na budoucí inovace. Aktualizace vytváří technický základ pro další rozvoj videořešení HP Poly Studio.
Platforma přináší pokročilejší práci s kamerou, AI potlačení hluku, efektivnější kombinování zvuku z více mikrofonů a rychlejší odezvu dotykového ovládání. Nová generace videoportfolia HP Poly je certifikována pro Microsoft Teams a Zoom na platformě Android 13.
VideoOS 5.0 zároveň otevírá cestu k budoucí verzi 5.1 s funkcí automatického přepínání kamer pomocí technologie HP Poly DirectorAI a k dalším aktualizacím až na Android 17 s plánovanou podporou do roku 2032. HP tak staví své řešení na dlouhodobé softwarové strategii, která firmám zajišťuje investiční jistotu i do dalších let.
Ceny a dostupnost
- HP Poly Mission 400 Series budou dostupné na HP.com v březnu za cenu od 57,95 USD
- HP Poly Mission 600 Series budou dostupné na HP.com v březnu za cenu od 139,95 USD
- HP Poly Mission 800 Series budou dostupné na HP.com v květnu za cenu od 179,95 USD
- HP Poly VideoOS 5.0 bude dostupný v únoru 2026
