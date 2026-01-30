Channeltrends  »  Novinky  »  HP představuje firemní notebooky EliteBook X G2 připravené na práci s umělou inteligencí

HP představuje firemní notebooky EliteBook X G2 připravené na práci s umělou inteligencí

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

HP EliteBook X G2
Autor: HP
HP na veletrhu CES 2026 představilo novou řadu prémiových firemních notebooků HP EliteBook X G2, která cílí na profesionály pracující v prostředí s rostoucími nároky na výkon, mobilitu a zabezpečení.

Řada HP EliteBook X G2 je určena pro firemní uživatele, kteří očekávají vysoký výkon bez kompromisů v oblasti mobility a výdrže. Notebooky patří do kategorie Copilot+ PC a kombinují výpočetní výkon připravený na budoucí AI aplikace s podnikovým zabezpečením a lehkým provedením vhodným pro práci odkudkoli. Zařízení jsou zároveň registrována v programu EPEAT Gold 2.0, což potvrzuje důraz na udržitelnost.

Jednou z hlavních novinek je možnost volby procesorové platformy v rámci jedné produktové řady. HP EliteBook X G2 je dostupný s procesory AMD, Intel i Qualcomm, což umožňuje přizpůsobení konkrétním požadavkům na výkon, energetickou efektivitu nebo podporu AI. Barevné varianty Glacier Silver, Atmospheric Blue a Eclipse Gray jsou dostupné napříč konfiguracemi.

Model HP EliteBook X G2q je postaven na procesorech Snapdragon X2 Elite a nabízí výkon NPU až 85 TOPS, což umožňuje souběžný běh náročných AI úloh přímo na zařízení. Varianta HP EliteBook X G2i s procesory Intel Core Ultra Series 3 poskytuje výkon až 50 TOPS na úrovni NPU a až 180 TOPS na úrovni celé platformy, zatímco model HP EliteBook X G2a s procesory AMD Ryzen AI dosahuje až 55 TOPS.

Notebooky využívají technologii HP Smart Sense, která v reálném čase optimalizuje výkon, chlazení a systémová nastavení podle způsobu použití. Pro flexibilní práci je k dispozici také model HP EliteBook X Flip G2i s konvertibilní konstrukcí, která umožňuje použití v režimu notebooku, tabletu, stanu nebo stojanu. Volitelné pero je uloženo přímo v těle zařízení.

Zabezpečení zajišťuje platforma HP Wolf Security for Business, která chrání firmware, operační systém i aplikace a je navržena s ohledem na nové typy hrozeb, včetně budoucích kvantových útoků. Ochrana funguje i při práci offline nebo na cestách, což je důležité zejména pro mobilní pracovní scénáře.

Z hlediska konstrukce klade řada EliteBook X G2 důraz na dlouhodobý provoz a servisovatelnost. Nová konstrukce umožňuje výměnu klávesnice až o 80 % rychleji než u předchozích generací, což usnadňuje opravy a opětovné nasazení zařízení ve firemním prostředí. Model EliteBook X G2i navíc nabízí hmotnost pod 1 kg a volitelný 3K Tandem OLED displej.

HR26

Dostupnost a cena
Notebooky řady HP EliteBook X G2 budou na českém a slovenském trhu dostupné od května 2026. Modely HP EliteBook X 14 G2a, HP EliteBook X 14 G2i a HP EliteBook X 14 G2q budou dostupné za předpokládanou cenu 49 900 Kč. Konvertibilní model HP EliteBook X Flip G2i bude dostupný za cenu přibližně 54 900 Kč.

Zdroj: HP

Autor článku

redakce

Témata:

