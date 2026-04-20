Channeltrends  »  Novinky

HP představuje NearSense pro plynulou spolupráci mezi zařízeními

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

HP NearSense
Autor: HP
Nové řešení konektivity HP NearSense má usnadnit spolupráci mezi zařízeními napříč platformami. Novinka využívá technologii D2DI od Googlu a umožňuje plynulé sdílení obsahu i funkcí mezi blízkými zařízeními bez nutnosti složitého nastavování.
  • Výrobce: HP
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
  • Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
  • Více informací: www.hp.com

HP NearSense je navrženo jako řešení, které umožňuje přirozenou a nepřerušovanou spolupráci mezi zařízeními. Uživatelé mohou díky této technologii snadno přecházet mezi různými přístroji i pracovními prostředími, aniž by museli složitě nastavovat připojení nebo přerušovat svou práci.

Základem řešení je technologie Google Device-to-Device Infrastructure (D2DI), kterou HP ve spolupráci s Googlem dále rozvíjí. Cílem je zajistit bezpečné a konzistentní propojení zařízení napříč různými operačními systémy a značkami, což má přispět ke snížení složitosti v kombinovaných pracovních prostředích.

HP NearSense reaguje na běžnou praxi, kdy uživatelé během dne pracují s více zařízeními, například s počítači s Windows, zařízeními s Androidem nebo sdílenou technikou v zasedacích místnostech. Nové řešení má umožnit, aby se tato zařízení dokázala rychle rozpoznat, propojit a efektivně spolupracovat.

Díky sdílení kontextu a funkcí mezi zařízeními usnadňuje NearSense přechody mezi úkoly a podporuje kontinuitu práce. Uživatelé mohou například sdílet soubory mezi počítači bez nutnosti využití e-mailu, cloudových služeb nebo párovacích kódů, a to jednoduchým přetažením mezi zařízeními v okolí.

Součástí řešení je také plánovaná interoperabilita se zařízeními Android, která umožní obousměrné sdílení souborů bez instalace aplikací. HP tímto krokem otevírá cestu k širší spolupráci mezi různými platformami a dalšímu rozvoji funkcí v této oblasti.

Do budoucna HP plánuje rozšířit NearSense i na další zařízení v rámci svého ekosystému, včetně videokonferenčních řešení, tiskáren, desktopů nebo příslušenství. Mezi plánované funkce patří například automatické připojení periferií, promítání obsahu na blízké displeje nebo tisk a skenování bez nutnosti instalace ovladačů.

HP NearSense bude součástí platformy HP IQ a využije lokální umělou inteligenci pro optimalizaci připojení. Díky porozumění kontextu a blízkosti zařízení má systém pomoci uživatelům efektivněji spolupracovat a plynule přesouvat práci mezi jednotlivými nástroji.

TOP100

Dostupnost a cena
HP NearSense bylo představeno na akci HP Imagine 2026. První zařízení budou dostupná v režimu early access na vybraných AI počítačích na jaře 2026, přičemž rozšíření na další zařízení se plánuje v průběhu roku. Cena nebyla oznámena.

Zdroj: HP

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

