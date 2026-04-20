HP představuje NearSense pro plynulou spolupráci mezi zařízeními

HP NearSense je navrženo jako řešení, které umožňuje přirozenou a nepřerušovanou spolupráci mezi zařízeními. Uživatelé mohou díky této technologii snadno přecházet mezi různými přístroji i pracovními prostředími, aniž by museli složitě nastavovat připojení nebo přerušovat svou práci.
Základem řešení je technologie Google Device-to-Device Infrastructure (D2DI), kterou HP ve spolupráci s Googlem dále rozvíjí. Cílem je zajistit bezpečné a konzistentní propojení zařízení napříč různými operačními systémy a značkami, což má přispět ke snížení složitosti v kombinovaných pracovních prostředích.
HP NearSense reaguje na běžnou praxi, kdy uživatelé během dne pracují s více zařízeními, například s počítači s Windows, zařízeními s Androidem nebo sdílenou technikou v zasedacích místnostech. Nové řešení má umožnit, aby se tato zařízení dokázala rychle rozpoznat, propojit a efektivně spolupracovat.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Díky sdílení kontextu a funkcí mezi zařízeními usnadňuje NearSense přechody mezi úkoly a podporuje kontinuitu práce. Uživatelé mohou například sdílet soubory mezi počítači bez nutnosti využití e-mailu, cloudových služeb nebo párovacích kódů, a to jednoduchým přetažením mezi zařízeními v okolí.
Součástí řešení je také plánovaná interoperabilita se zařízeními Android, která umožní obousměrné sdílení souborů bez instalace aplikací. HP tímto krokem otevírá cestu k širší spolupráci mezi různými platformami a dalšímu rozvoji funkcí v této oblasti.
Do budoucna HP plánuje rozšířit NearSense i na další zařízení v rámci svého ekosystému, včetně videokonferenčních řešení, tiskáren, desktopů nebo příslušenství. Mezi plánované funkce patří například automatické připojení periferií, promítání obsahu na blízké displeje nebo tisk a skenování bez nutnosti instalace ovladačů.
HP NearSense bude součástí platformy HP IQ a využije lokální umělou inteligenci pro optimalizaci připojení. Díky porozumění kontextu a blízkosti zařízení má systém pomoci uživatelům efektivněji spolupracovat a plynule přesouvat práci mezi jednotlivými nástroji.
Dostupnost a cena
HP NearSense bylo představeno na akci HP Imagine 2026. První zařízení budou dostupná v režimu early access na vybraných AI počítačích na jaře 2026, přičemž rozšíření na další zařízení se plánuje v průběhu roku. Cena nebyla oznámena.
Zdroj: HP