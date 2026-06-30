HP představuje ucelený ekosystém pro spolupráci s využitím AI

- Výrobce: HP
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
Společnost HP Inc. představila na veletrhu InfoComm 2026 komunikační řešení a nástroje pro spolupráci s využitím umělé inteligence, které mají změnit způsob, jakým lidé pracují. Firmy dnes fungují ve stále více geograficky rozptýleném prostředí. HP proto dále rozvíjí svůj ekosystém pro spolupráci postavený na platformě HP Workforce Experience Platform (WXP), který propojuje zaměstnance, pracovní prostory a jednotlivá řešení a pomáhá vytvářet lepší pracovní zkušenost.
HP nabízí IT týmům jednotný přehled a kontrolu nad prostředím pro spolupráci, výpočetní technikou i tiskovými řešeními prostřednictvím jednoho rozhraní. Umožňuje to integrace HP Poly Lens a WXP Collaboration (dříve Vyopta) do platformy HP Workforce Experience Platform. Rozšířená nabídka poskytuje lepší přehled o pracovních prostorách také díky nástroji HP Poly Lens Room VisualizerAI, který vytváří interaktivní digitální model daného prostředí.
Rozšířené analytické funkce zaměřené na uživatelskou zkušenost a nové možnosti správy místností umožňují platformě WXP převádět data z různých zdrojů na praktické poznatky. IT týmy díky nim mohou zvyšovat výkon, lépe využívat pracovní prostory a podporovat produktivitu zaměstnanců.
Moderní videokonference a inteligentní práce s více kamerami
HP představuje novou generaci řešení HP Poly Studio Room Compute se systémem Windows pro zasedací místnosti všech velikostí, určenou pro Microsoft Teams Rooms a Zoom Rooms. Jde o první výpočetní řešení pro spolupráci s nejnovějšími procesory Intel® Core™ Ultra třetí generace a s integrovanými jednotkami NPU. Je navrženo tak, aby podporovalo vznikající funkce pro spolupráci využívající umělou inteligenci, dlouhý životní cyklus zařízení a jednodušší nasazení v zasedacích místnostech.
Řešení HP Poly Studio 5 a 7 Room Compute získají certifikaci pro Microsoft Teams Rooms a Zoom Rooms. Jejich instalaci usnadňují barevně rozlišené porty, samostatný port PoE pro dotykový ovladač Poly TC10, automatické párování a rychlé magnetické uchycení. Zařízení lze také snadno spravovat prostřednictvím Poly Lens, které je součástí platformy HP Workforce Experience Platform. Zařízení Poly Studio Room Compute obsahují nejméně 60 % recyklovaných plastů.
HP Poly VideoOS 5.1 zlepšuje průběh hybridních schůzek a současně zjednodušuje správu nové generace videokonferenčních řešení HP Poly. Technologie Poly DirectorAI pro práci s více kamerami inteligentně přepíná mezi jednotlivými záběry tak, aby vždy zachytila nejvhodnější pohled na účastníky v místnosti. Lidé připojení na dálku tak mají lepší pocit spojení s přítomnými a komunikace mezi členy týmů probíhá přirozeněji.
HP Poly VideoOS 5.1 rovněž zjednodušuje instalaci a připojení řešení Microsoft Teams Rooms se systémem Android. Funkce HP Touch Controller Direct Connect zjednodušuje zapojení a pomáhá udržet zasedací místnosti v provozu. Přepracované webové rozhraní navíc nabízí moderní a jednotné prostředí pro správce, ve kterém lze zařízení snadněji sledovat a spravovat.
Prostorový zvuk a nástroje pro produktivní hybridní práci
Nejnovější produkty HP jsou navrženy tak, aby v rámci celého ekosystému bezproblémově spolupracovaly a nabízely konzistentní uživatelskou zkušenost v každé situaci. Nové Bluetooth headsety HP Poly Focus 6 Series využívají technologie Acoustic Fence 2.0, hybridní aktivní potlačení hluku ANC a prostorový zvuk. Pomáhají tak uživatelům udržet soustředění během celého pracovního dne bez ohledu na to, odkud pracují.
HP Poly Focus 6 Series nabízí až 25 hodin hovoru se zapnutým aktivním potlačením hluku ANC a podporuje bezdrátové nabíjení. K dispozici je také elegantní skládací varianta, která usnadňuje přenášení a nabízí větší flexibilitu během dne. Řada HP Poly Focus 6 Series je certifikována pro Google Meet, Google Voice, Microsoft Teams Open Office a Zoom. Certifikace Bluetooth Direct pro Microsoft Teams a Zoom zajišťuje plnou funkčnost bez nutnosti používat samostatný USB adaptér.
Pro prodloužení životnosti nabízí řada HP Poly Focus vyměnitelné baterie a náušníky. Náhlavní soupravy HP Poly Focus 6 Series mají certifikaci TCO 10 a splňují široké spektrum požadavků na udržitelnost, které zahrnují jak ochranu životního prostředí, tak odpovědný přístup v rámci dodavatelského řetězce i v průběhu celého životního cyklu výrobku.
HP Collaboration Keyboard je první programovatelná bezdrátová klávesnice s možností nastavení sklonu designovaná pro spolupráci. Usnadňuje ovládání komunikačních funkcí a podporuje produktivitu během celého pracovního dne. Nabízí samostatná tlačítka pro ztlumení mikrofonu, ovládání kamery a sdílení obrazovky. Programovatelné klávesové zkratky a kompatibilita s různými platformami přinášejí uživatelům větší flexibilitu. Klávesnice využívá rychle dobíjitelný superkondenzátor a až 75 % celkové hmotnosti jejích plastových součástí tvoří recykláty.
Cena a dostupnost
· Bluetooth headsety HP Poly Focus 6 Series budou dostupné v červenci na webu HP.com za cenu od 379,95 USD.
· HP Poly Studio Room Compute pro Microsoft Teams Rooms a Zoom Rooms bude dostupné v červenci prostřednictvím vybraných prodejců. Cena řešení HP Poly Studio 5 Room Compute bude začínat na 2 499 USD a cena HP Poly Studio 7 Room Compute na 3 699 USD.
· Poly VideoOS 5.1 by měl být dostupný ve třetím čtvrtletí roku 2026.
· HP Collaboration Keyboard bude dostupná v září 2026 na webu HP.com za cenu 59,99 USD.
· Integrace HP Poly Lens do platformy HP Workforce Experience Platform již probíhá. Další funkce budou postupně zpřístupňovány v průběhu roku 2026.
Zdroj: HP