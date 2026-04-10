HP představuje ultraširoký monitor HP Series 5 Pro DQHD 549pm

- Výrobce: HP
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
- Cena: 24 990 Kč
- Více informací: www.hp.com
Společnost HP uvedla na trh model Series 5 Pro DQHD 549pm, který cílí na uživatele pracující s více aplikacemi současně. Díky ultraširokému formátu 32:9 a rozlišení 5 120 × 1 440 pixelů dokáže nahradit klasickou dvoumonitorovou sestavu a sjednotit pracovní prostor do jednoho panelu.
Velká zobrazovací plocha umožňuje současné zobrazení více oken bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi nebo řešení přechodů mezi dvěma fyzickými displeji. Pro lepší organizaci práce je k dispozici funkce Virtual Multiple Display, která rozdělí obrazovku na několik samostatných virtuálních ploch, jež se v systému chovají jako oddělené monitory.
Monitor podporuje také práci se dvěma počítači současně. Technologie HP Device Bridge 2.0 umožňuje sdílet klávesnici, myš i další příslušenství mezi dvěma připojenými zařízeními a přepínat mezi nimi bez nutnosti fyzického přepojování. Součástí této funkce je i možnost přenosu souborů mezi zařízeními pomocí jednoduchého přetažení.
Integrovaná výbava zahrnuje prvky pro videokonference, včetně výsuvné 5Mpx kamery Poly Studio. Monitor je doplněn mikrofony s funkcí potlačení okolního hluku a podporuje také automatické uzamčení a probuzení připojeného zařízení podle přítomnosti uživatele.
Pro každodenní použití je důležité také jednoduché připojení. Rozhraní USB-C umožňuje přenášet obraz, data i napájení až do 140 W jediným kabelem, což snižuje množství kabeláže na pracovním stole a zjednodušuje připojení notebooku.
Obrazové parametry zahrnují jas 400 nitů, kontrastní poměr 4 000:1 a pokrytí 99 % barevného prostoru sRGB. Pro dlouhodobou práci je k dispozici technologie HP Eye Ease, která omezuje vyzařování modrého světla bez výrazného ovlivnění barevného podání. Monitor zároveň splňuje požadavky certifikace TÜV Low Blue Light.
Konstrukce monitoru je navržena s důrazem na přehlednost pracovního místa a minimalizaci potřeby externího příslušenství. Kombinace široké pracovní plochy, integrované kamery a jednoduchého připojení umožňuje vytvořit kompaktní pracovní stanici bez nutnosti dalších zařízení.
HP Series 5 Pro DQHD 549pm tak představuje řešení pro uživatele, kteří chtějí zjednodušit pracovní prostředí a zároveň zachovat vysokou produktivitu při práci s více aplikacemi a zařízeními.
Dostupnost a cena:
Monitor HP Series 5 Pro DQHD 549pm je dostupný za doporučenou maloobchodní cenu 24 990 Kč.
Zdroj: HP