HP WXP: nové AI funkce a analytika pro chytřejší správu IT

- Výrobce: HP
- Více informací: www.hp.com
Společnost HP představila na akci HP Imagine 2026 významná vylepšení své platformy Workforce Experience Platform (WXP). Nové funkce jsou zaměřené na automatizaci správy IT, lepší využití dat a zvýšení výkonu zařízení i uživatelské zkušenosti v moderních pracovních prostředích.
S rostoucí komplexitou IT infrastruktury a nástupem aplikací využívajících umělou inteligenci roste potřeba přesné analýzy a rychlé reakce na problémy. Platforma WXP proto nově umožňuje identifikovat potenciální potíže dříve, než ovlivní práci uživatelů, a zároveň poskytuje nástroje pro jejich automatizované řešení.
Jednou z klíčových novinek je Enhanced AI Remediation, která propojuje detekci incidentů s automatickým návrhem řešení. Platforma využívá historická data a kontextové informace k tomu, aby doporučila nebo rovnou provedla potřebné kroky. Ve spojení s nástrojem Workflow Builder lze automatizovat opakující se úlohy a standardizovat IT procesy.
Další významnou funkcí jsou Custom Data Reports, které umožňují detailní analýzu telemetrických dat ze zařízení i aplikací. IT týmy tak získávají přesnější přehled o příčinách problémů, mohou sledovat trendy a plánovat obnovu zařízení na základě reálných dat místo odhadů.
Platforma nově zahrnuje také pokročilé reporty zaměřené na udržitelnost. Přehled uhlíkové stopy poskytuje informace o spotřebě energie a odhadovaných emisích, což umožňuje organizacím lépe vyvažovat výkon, náklady a environmentální dopad IT infrastruktury.
Pro zlepšení komunikace s uživateli přichází funkce Pulse Notifications integrovaná do Microsoft Teams. Umožňuje IT týmům doručovat upozornění a doporučení přímo do pracovního prostředí zaměstnanců, například při potřebě optimalizace zařízení nebo odstranění nevyužívaného softwaru.
V oblasti zabezpečení přináší HP rozšíření API o funkci Wolf Protect and Trace. Díky integraci se službou Wolf Connect mohou IT týmy zařízení na dálku lokalizovat, uzamknout nebo vymazat, a to i bez fyzického přístupu. Tím se zjednodušuje správa a zvyšuje úroveň ochrany firemních dat.
Součástí oznámení je také služba Poly+ Analyze pro správu audio a video zařízení HP Poly. Nabízí nepřetržitou podporu, pokročilé nástroje pro monitoring a diagnostiku a pomáhá zvyšovat spolehlivost hybridních schůzek i celkové fungování zasedacích místností.
Platforma WXP tak rozšiřuje své možnosti směrem k proaktivní správě IT, kde hrají klíčovou roli automatizace, data a umělá inteligence. Výsledkem je efektivnější provoz, nižší náklady a lepší uživatelská zkušenost napříč organizací.
Dostupnost a cena:
Funkce Enhanced AI Remediation, Workflow Builder, Custom Data Reports, Pulse Notifications, Wolf Protect and Trace API a Poly+ Analyze jsou již dostupné. Report uhlíkové stopy bude k dispozici v průběhu léta 2026.
Zdroj: HP