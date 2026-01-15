HPE a Broadcom urychlují nasazení AI, pomůže i škálovatelný přepínač Juniperu

Společnost HPE oznámila, že urychluje zavádění tréninku a inference umělé inteligence (AI) velkého rozsahu pro poskytovatele cloudových služeb (CSP), včetně tzv. neocloudů, kterým nabízí první architekturu AMD „Helios“ pro AI ve skříňovém provedení s integrovanou ethernetovou sítí k vnitřnímu propojení.
Řešení využívající specializovaný hardware a software HPE Juniper Networking spolu se síťovým čipem Broadcom Tomahawk 6 je založeno na otevřeném standardu UALoE (Ultra Accelerator Link over Ethernet). Je schopno podporovat datový provoz při trénování modelů s biliony parametrů a poskytuje vysokou propustnost při inferencování.
Řešení AMD „Helios“ pro AI v integrovaném skříňovém provedení, které dodává tým služeb HPE s rozsáhlými zkušenostmi s přímým kapalinovým chlazením a instalacemi o výkonu v řádu exaflopů, nabídne zákazníkům flexibilitu, interoperabilitu, energetickou úspornost a rychlejší nasazení v době, kdy je na trhu silnější poptávka po výpočetní kapacitě pro AI.
Výkonnostní skok v jedné skříni
HPE tak bude jednou z prvních firem, která nabídne řešení AMD Helios pro umělou inteligenci v integrovaném skříňovém provedení, které v této kategorii bude představovat výkonnostní skok. Je založené na specifikacích projektu Open Compute Project (OCP) s optimalizovaným napájením, pokročilým kapalinovým chlazením a snadnou údržbou, jak vyžadují AI systémy nové generace.
Broadcom spolupracuje se společností HPE na vývoji přepínače HPE Juniper Networking pro propojení serverů v rámci architektury AMD „Helios“ AI, přičemž využívá dlouhodobé spolupráce obou společností a jejich závazku využívat otevřenou technologii Ethernet pro sítě datových center AI. Cílem tohoto úsilí je poskytnout škálovatelná, efektivní a vysoce výkonná síťová řešení přizpůsobená moderním pracovním úlohám umělé inteligence.
Zdroj: HPE